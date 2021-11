Prima sconfitta per l’Asd Corgom Rugby Corato

Domenica scorsa si è giocata la terza giornata di campionato che ha visto vincitori i Draghi BAT, contro l’Asd Corgom Rugby Corato al Green Village di Modugno. Le due squadre hanno tenuto un ritmo alto per 80 minuti, dimostrandosi allo stesso livello e lasciando spazio al divertimento e all’agonismo, con un risultato finale di 20-25 per la squadra ospite. La sconfitta arrivata nei minuti finali tuttavia, è riconducibile anche al comportamento avuto dai giocatori in campo, come dimostrano i tre cartellini gialli e di conseguenza i diversi minuti giocati in inferiorità numerica. «Abbiamo giocato per divertirci e così è stato» ha detto il capitano Perrone. «Dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale, ma ciò non toglie che in campo abbiamo fatto vedere quello che proviamo in ogni allenamento e cresceremo di volta in volta sempre di più». Usciti a testa alta, i Lupi continueranno ad allenarsi il martedì e il venerdì ai campi di San Gerardo, per migliorarsi e divertirsi con questo sport sempre ricco di emozioni.