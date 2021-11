Il mini rugby coratino trionfa a Bari

Il 31 ottobre scorso si è svolto un quadrangolare al quale hanno partecipato i ragazzi dell’Asd Rugby Corato, del Tigri Bari, del Bees Bisceglie e dell’Amatori Rugby Monopoli, all’Arena della Vittoria a Bari. Una giornata all’insegna del mini rugby, dove i ragazzini dai 7 ai 13 anni si sono divertiti mostrando in campo tutta la loro passione. In particolare i giovani atleti coratini si sono dimostrati tra i migliori, sotto la guida attenta di mister Damiano De Chirico e di mister Gabriele Stringari, vincendo 4-3 contro il Monopoli, pareggiando 3-3 contro il Bees Bisceglie e vincendo nuovamente contro il Tigri Bari 3-0. Il raggruppamento dunque, al di là del risultato sportivo, ha dimostrato come ci si possa divertire giocando a Rugby in totale sicurezza, imparando inoltre i valori noti di uno sport sano e in crescita. La squadra di mini rugby si allena il mercoledì e il venerdì alle 17.30 al campo di San Gerardo e invita anche tutti i ragazzini a provare questo sport in costante crescita.