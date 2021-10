Tennistavolo Corato, neroverdi pronti per il debutto in B2

Il G.S. Tennistavolo Corato neopromosso in B2 è pronto per la sua nuova avventura nel quarto campionato nazionale gestito dalla Fitet, la Federazione Tennistavolo Italiana. Per i coratini è la prima volta in assoluto in un campionato ostico e con team esperti come la B2 che vedrà la presenza di alcuni atleti stranieri in grado di innalzare notevolmente il tasso tecnico dei team avversari. «L'obiettivo è la salvezza» afferma il neo presidente Vittorio Vangi, pronto a raccogliere la sfida.

Il giovane team neroverde è capeggiato dal capitano Domenico De Pierro, al terzo anno con la maglia del Corato. Confermato anche il giovane Dominique Straniero. Due sono, invece, i nuovi acquisti: dalla Virtus Servigliano B1 il promettente e giovanissimo abbruzzese Federico Antenucci e dal Casamassima B2 il molfettese Giovanni Losito.

Questo pomeriggio è già in programma la prima sfida salvezza: il Corato sponsorizzato Alpha Pharma sarà opposto all’Olimpia Martina Franca. Il team martinese oltre a due atleti locali, Raguso e Serio, ha aggiunto ha aumentato il suo potenziale con l'arrivo delll’atleta nigeriano Wasiu Wahab, un giocatore di categoria superiore. Sarà il primo banco di prova per i coratini e serviranno ottime prove individuali per portare a casa il match. La partita si giocherà alle 16 nell’auditorium di via Ruvo 91, nella nuovissima “casa” del Tennistavolo Corato. Sarà possibile assistere al match esibendo il Green Pass all’entrata.

Ecco il calendario Fitet del Corato:

Andata

TT Corato vs TT Olimpia Martina 09/10/2021 ore 16

TT Casper Reggio Calabria vs TT Corato 16/10/2021 ore 16

TT Corato vs TT Castrovillari 06/11/2021 ore 16

TT Corato vs TT Castellana Grotte 13/11/2021 ore 16

TT Atlantide Vibo Valentia vs TT Corato 04/12/2021 ore 16.30

TT Corato vs TT Ennio Cristofaro Casamassima vs 11/12/2021 ore 16

TT CTT Molfetta vs TT Corato 19/12/2021 ore 10.30

Ritorno

TT Olimpia Martina vs TT Corato 15/01/2022 ore 16

TT Corato vs TT Casper Reggio Calabria 22/01/2022 16

TT Castrovillari vs TT Corato 06/02/2022 ore 10

TT Castellana Grotte vs TT Corato 20/02/2022 ore 15

TT Corato vs TT Atlantide Vibo Valentia 12/03/2022 ore 16

TT Ennio Cristofaro Casamassima vs TT Corato 19/03/2022 ore 16

TT Corato vs TT CTT Molfetta 09/04/2022 ore 16