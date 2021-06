Lotta libera, Siria Perrone ancora in azzurro. Bombino alle finali nazionali di judo

Continua il buon momento della Athlon Judo dopo l'ottima prestazione di Francesca Lobascio agli Europei Cadetti in Bulgaria dove, la giovane coratina, è riuscita ad arrivare ai quarti. Questa volta tocca a Siria Perrone essere convocata in azzurro, per un collegiale che è cominciato il 21 giugno e si chiuderà dopodomani.

Il collegiale è un raduno propedeutico per la preparazione delle atlete che partiranno per l'Europeo Juniores di lotta libera in programma la prossima settimana a Dortmund. Siria, non avendo vinto il titolo italiano di categoria (sconfitta in finale dalla campana Capozzi) non partirà per la Germania ma continua a rimanere nel giro azzurro, partecipendo agli allenamenti.

Chi, invece, andrà a Roma per partecipare ai campionati italiani è Luigi Bombino. Il giovanissimo judoka coratino ha staccato il pass per le finali a Martina Franca e, il 3 e 4 luglio, sarà nella capitale per il Campionato Italiano Esordienti B. Intanto la Athlon Judo oggi sarà di scena a Margherita di Savoia per l'Apulia Beach Wrestling, evento nazionale che si terrà al lido Albatros.