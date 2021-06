Tennis, Mariagiovanna Addario vince il torneo di doppio a Barletta

Ancora una vittoria per la coratina Mariagiovanna Addario nella finale di doppio del torneo TPRA svoltosi sui campi del Lig di Barletta. In coppia con Mariagiovanna la tranese Silvia Valenti.

Nella semifinale, tenutasi sabato, le due sono giunte, sostenendo una battaglia all’ultimo scambio, sull’otto pari dopo aver regalato, quasi senza giuocare, i primi 6 game alle avversarie. E’ stato sul 6 a 0 per le avversarie che invece di demoralizzarsi hanno avuto uno scatto di orgoglio e, game dopo game, dopo aver colmato il gap iniziale sono giunte a disputare, come da regolamento TPRA, il tie break decisivo sull’otto pari. Un tie break che le ha viste trotterellare con facilità verso la vittoria con un punteggio di 7 a 1.

Ma per l’atleta coratina la giornata sportiva non era iniziata con quella partita, la mattina, infatti, aveva già disputato una durissima partita, presso lo Junior Club di Trani, nell’ambito di un torneo di 3^ categoria, aggiudicandosi la vittoria, anche questa volta al tie break del 3° set dopo due ore di battaglie a base di dritti, rovesci, voleè e smash. Tanto per non farsi mancare nulla, nel pomeriggio ha dovuto disputare il secondo turno del torneo tranese che nonostante la stanchezza, riusciva a portare a termine con un 9 a 4 a suo favore.

Con l’augurio che possa continuare con l’avventura tranese, portando a casa anche in questa occasione un bel piazzamento aspettiamo di vedere le sue performance in casa in occasione del torneo TPRA che si svolgerà sulla terra rossa di Corato in programma dal prossimo 19 ottobre.