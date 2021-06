Ottimo esordio in azzurro per Francesca Lobascio agli Europei Cadetti di lotta libera in corso - fino a domani - a Samokov, in Bulgaria. La giovane atleta, in forza alla Athlon Judo, è arrivata settima su 20 atlete nella categoria di peso dei 61kg.

La 17enne coratina è stata eliminata ai quarti dalla serba Masa Perovic 6 a 2 mentre nell'esordio assoluto in campo europeo, agli ottavi, ha battuto la greca Ioli Kolitsopoulou per 6 a 4 con una schienata (il ko della boxe). Con la sconfitta della Perovic in semifinale, Francesca non ha potuto essere ripescata.

Grande soddisfazione per il maestro Louis Bucci della Athlon Judo per l'ottimo piazzamento della classe 2004 all'esordio.