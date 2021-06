Rugby, Luigi Bove eletto consigliere Fir Puglia

Oggi a Monopoli si è svolta l’assemblea per eleggere il nuovo consiglio direttivo della Fir Puglia. Al posto del presidente uscente, Grazio Menga, è stato eletto Gaetano Nigri. Insieme a lui entrano nel direttivo anche quattro consiglieri tra cui Luigi Bove, vice presidente dell’Asd Corgom Rugby Corato, nonché primo dirigente coratino a vestire una carica regionale.

«Bove ha iniziato ad avvicinarsi al movimento rugbistico coratino da genitore che accompagnava suo figlio agli allenamenti» racconta la società. «Subito è stato accolto dal presidente Giuseppe Caldarola, che notando il suo interesse, lo ha promosso dirigente. Si è sempre contraddistinto per la sua dedizione che lo ha portato prima a diventare vice presidente e ora anche consigliere regionale Fir.

«Non sarei qui se non fosse per il nostro sponsor Corgom, nella figura di Vito Scaringella, che ci ha aiutato ad espandere il movimento rugbistico coratino portandolo nelle scuole e facendolo diventare quello che è oggi» afferma Bovre. «Grazie alle squadre e ai giocatori tesserati in questi anni, la nostra società è cresciuta tanto da diventare un fulcro importante del rugby pugliese e a candidare me come consigliere».

«Da oggi - conclude la società - si apre un nuovo capitolo per la Fir Puglia e per l’Asd Rugby Corato, con un progetto che vedrà più coinvolta la squadra coratina nell’attività della Federazione, per continuare soprattutto ad incrementare la qualità del rugby nel territorio pugliese».