Rugby, la Under 18 torna in campo

Un nuovo inizio per la palla ovale coratina. La Corgom Rugby Corato Under1 8 scende nuovamente in campo per allenarsi in prospettiva dell’attività agonistica di giugno e ottobre. Dopo mesi di stop forzato, il 24 maggio è iniziata la preparazione atletica per i giovani atleti che, sotto la guida degli allenatori Di Caro e Strippoli, in modo da presentarsi al primo impegno di campionato al massimo della condizione fisica. La Under18 è stata la prima a scendere in campo, ma la partecipazione alle attività di preparazione coinvolge anche la Senior.

Per il presidente Giuseppe Caldarola «l'auspicio più grande è quello di riuscire a riportare al campo, e in campo, quanti più rugbisti possibile. Sia tra coloro che hanno indossato la nostra maglia in queste 7 stagioni sportive, sia tra coloro che vogliono avvicinarsi ai nostri colori».

Dal 1° giugno gli allenamenti - aperti a chiunque voglia avvicinarsi alla palla ovale - si tengono il martedì e il giovedì nella Polisportiva S. Gerardo, dalle 19 alle 20.