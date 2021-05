Le strutture sportive pubbliche sono sempre stato un problema annoso per lo sport coratino. Con PalaLosito, tensostruttura e palestre congestionate, lo stadio comunale da due anni inutilizzabile, le società si sono dovute poggiare sui (pochi) impianti privati o sulle loro gambe. Non è un mistero che la Matteotti, per esempio, si sia messa al lavoro in passato per trovare una soluzione attraverso uno spazio privato e il Basket Corato abbia utilizzato un capannone per la ripresa delle attività sportive contingentate per il Covid.

È anche la storia di Cataldo Strippoli, di sua moglie Terry e della loro Gym Progression che hanno deciso in piena pandemia di investire sulla ristrutturazione di un vecchio opificio al di là del vecchio passaggio a livello di via Ruvo per realizzare il loro sogno: una grande palestra dedicata alla ginnastica artistica.

Nata nel 2017, la società sportiva di Strippoli è riuscita subito ad emergere con le atlete agoniste, conquistando podi e medaglie regionali e riuscendo, l'anno scorso, a partecipare ai campionati nazionali. Ridipinti i muri scrostati, tirati su spogliatoi e ufficio, allestita la rete elettrica e trasferita tutta l'attrezzatura, da qualche settimana le atlete di Strippoli hanno cominciato ad allenarsi nella loro nuova casa.