Prima volta "azzurra" per Chiara Tarantino. Domani l'esordio agli Europei di nuoto

Il 10 maggio hanno preso il via i Campionati europei di nuoto a Budapest, organizzati per il 2020 ma slittati a quest'anno a causa della pandemia. Della spedizione azzurra partita per l'Ungheria, fa parte anche la coratina Chiara Tarantino, grazie agli ottimi risultati raccolti agli assoluti di Riccione lo scorso aprile.



La nuotatrice nata a Corato ma residente a Lecce, conquistò un bronzo nei 50 stile libero e un argento nei 100 stile libero, migliorando in entrambi i casi i suoi record personali. Nei 100 addirittura di mezzo secondo.



Per la Tarantino è l'esordio assoluto in azzurro. Alla Duna Arena, la casa del nuoto ungherese, concorrerà nei 50 e nei 100 stile libero, compresa la staffetta 4x100 stile libero assieme a Costanza Cocconcelli, la biscegliese Silvia Di Pietro e Federica Pellegrini. Chiara esordirà già lunedì, giorno del via delle gare di nuoto, con le qualificazioni.

Il programma

50 stile libero

Qualificazioni (lunedì 17 - mattina)

Semifinale (lunedì 17 - pomeriggio)

Finale (martedì 18 - pomeriggio)

100 stile libero

Qualificazioni (venerdì 21 - mattina)

Semifinale (venerdì 21 - pomeriggio)

Finale (sabato 22 - pomeriggio)

Staffetta 4x100

Qualificazioni (lunedì 17 - mattina)

Finale (lunedì 17 - pomeriggio)