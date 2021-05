Tanti sorrisi nella squadra organizzativa della quarta edizione della 6 Ore Coratina- Memorial Bice Fino e Giacomo Gravina, andata in scena ieri a Corato, dopo l’interruzione forzata dello scorso anno dovuta al coronavirus. Un’emergenza con cui si è dovuto fare i conti, considerati i 183 atleti partecipanti provenienti da ben diciassette regioni, e le numerose disposizioni anti covid previste nel protocollo Fidal. Valevole come tappa del Campionato Italiano Iuta delle ultramaratone, la 6 Ore si avvale anche il titolo di capitana italiana del mondo degli ultramaratoneti. Al suo interno, si è anche disputata la mezza maratona di 21 km.

«Bilancio positivo per la giornata - dice il presidente della Barletta Sportiva, Enzo Cascella - perché abbiamo raggiunto l’obiettivo fondamentale: lo svolgimento della gara, con l’auspicio della ripartenza sportiva. È stata una dura lotta gestire la nuova organizzazione nel rispetto del protocollo Fidal, ma abbiamo dato il massimo e il grande entusiasmo dei partecipanti è la nostra più grande soddisfazione».

«Non è stato assolutamente facile organizzare questa quarta edizione, visto il periodo critico - aggiunge il direttore sportivo, Riccardo Blasi - è stato fondamentale continuare ad essere determinati e crederci davvero. Ma ce l’abbiamo fatta: Corato è Campionato Italiano dell’ultramaratona e al di là dei grandi sacrifici, questo è quello che conta. Un obiettivo che non sarebbe stato raggiunto senza il supporto tecnico e affettivo del mio staff, della Barletta sportiva e quest’anno in particolare dell’amministrazione, che sin da subito ci ha dato fiducia e supporto. Non posso che ribadire il mio ringraziamento agli sponsor, alle associazioni di volontariato e alle forze dell’ordine, in particolare al comandante Giuseppe Loiodice per l’egregio lavoro di presidio. E un ringraziamento anche a Giacomo e Bice che da lassù non smettono di tifare per noi. La 6 Ore deve rappresentare la ripartenza di tutti gli sport a Corato, senza distinzione e con pari possibilità di essere considerati e valorizzati».

La vincitrice assoluta della quarta edizione della 6 Ore Coratina è Federica Moroni della Golden Club di Rimini. «Mi sono innamorata di Corato perchè è davvero una cittadina stupenda ed è incredibile quanto cuore ci sia qui, l’ho avvertito nella mia permanenza in questi due giorni» racconta. «Dedico la mia vittoria al mio allenatore e al mio gruppo della nazionale 100 km che mi hanno seguita anche in questa bellissima avventura a Corato».

La segue Davide Greppi, della Polisportiva Pagnona, primo uomo assoluto con 75.755 km percorsi. «Mi sono appena affacciato sul mondo delle ultramaratone, è la seconda volta che gareggio in una 6 Ore» afferma Greppi. «Ritornare a correre è un inizio di ritorno alla normalità. C’è tanto divertimento nella corsa, ma anche sacrificio, soprattutto nel volersi superare. Dopo questo lungo stop, la corsa è la mia valvola di sfogo da questo periodo davvero difficile. Dedico la mia vittoria alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra, ma soprattutto a mio padre che non c’è più, il cui pensiero mi ha spinto a non mollare».

Un grande trionfo anche per il primo coratino in classifica generale, nonché secondo classificato nella categoria SM40, Giuseppe Zaza, che ha percorso 66.212 km: «Questo ritorno in pista dopo diciotto mesi di stop è stato emozionante. Il tripudio di emozioni nel ritornare ad indossare una canotta, peraltro esordendo con l’Atletica Amatori, e un microchip, è stato come un nuovo ed incredibile inizio. Spero davvero che questa sia una ripartenza sociale oltre che sportiva».

Un altro successo da collezionare, invece, per il pluricampione ultramaratoneta Giuseppe Mangione, che anche in questa occasione non esita a distinguersi, percorrendo 64.999 km e guadagnando il primo posto di categoria SM60. «Ho realizzato un sogno, quello di vincere un’ultramaratona, Campionato Italiano nella mia città e dopo tutti questi anni, pieni di bellissimi traguardi e grandi vittorie, spero di aver davvero onorato Corato. Spero di essere esempio per chi si avvicina a questa disciplina. Credo tanto nelle potenzialità di Giuseppe Zaza, a cui ho ceduto il mio premio proprio nella scorsa edizione della 6 ore e che, questa volta, mi ha ripagato vincendo».

A rappresentare il podio femminile coratino, l’atleta Rossella Cordini, che si aggiudica il secondo posto di categoria SF40. «È un grande onore per me rappresentare Corato sul podio delle donne. Credo che in un periodo come questo lo sport sia fondamentale per una ripresa sociale sana ed efficace e mi auguro che una manifestazione come 6 Ore sia lo stimolo necessario, affinchè i giovani si avvicinino allo sport per crescere e imparare a non mollare».

Nella mezza maratona di 21 km trionfano invece, per il podio maschile, Domenico Ricatti (A.S.D. Terra dello Sport) con un tempo di 01.20.09, Michelangelo Spigola (ASD Corricastrovillari), con 01.24.39, e Vito Sardella (ASD Montedoro Noci) con 01.27.53.

Per il podio femminile Valeria Cirielli (Amatori Atletica Acquaviva), con un tempo di 01.43.32, Paradiso Altomare (Atletica Tommaso Assi Trani) con un tempo di 01.49.06, e Stefania Trinchiera (Podistica Copertino) con un tempo di 02.14.55.