B Femminile, la Nmc non spicca il volo: Battipaglia vince 48-70 al PalaLosito

Terza sconfitta per la Nuova Matteotti Corato che è costretta ad arrendersi a Battipaglia, compagine giovane ma tecnicamente dotata, che sembra non aver risentito dello stop per covid delle ultime settimane. 48-70 il finale di una gara in equilibrio solo nel primo quarto, prima che le campane lentamente prendessero il sopravvento nonostante i tentativi coratini di rimanere nel match.

Avvio con Battipaglia che mette subito il naso avanti con una tripla ma con le ragazze di coach De Nicolo, prive della sola Caccavo ma con Ferraretti recuperata, che siglano il primo vantaggio del match sul 4-3 con capitan Mangione. Il match, seppur dal punteggio basso, è molto equilibrato con le coratine che non ci stanno a far la vittima sacrificale e danno battaglia. Le campane di coach Di Pace però reagiscono e sfruttano la fisicità delle proprie atlete chiudendo avanti il primo quarto 10-17.

Nel secondo quarto, Battipaglia aumenta i giri del motore e di fatto chiude la gara nei primi 5 minuti piazzando un parziale di 4-12 e volando sul 14-29. Le coratine provano a resistere ma le campane gestiscono il parziale non lasciando grande spazio alla rimonta barese nonostante la voglia e la determinazione delle locali, che commettono però qualche errore di troppo in attacco. Si arriva così all’intervallo lungo, con Battipaglia che è avanti 24-39.

Ultimi due quarti senza troppe modifiche al canovaccio della gara. Avvio di terzo periodo in cui si segna poco da ambo le parti ma con Battipaglia che resta saldamente in controllo del match. Coach Di Pace ruota molto le sue ragazze e la Matteotti non riesce a ribaltare l'inerzia della gara. Al 30′, le ospiti hanno 22 lunghezze di vantaggio (31-53) sfruttando un ottimo finale di tempo.

Quarto periodo valido solo per le statistiche con le squadre che lottano su ogni possesso senza che però cambi il quadro del match con la Matteotti che però è brava a non mollare ed a chiudere l'ultimo parziale sul 17 pari, che porta il tabellone finale della gara sul 48-70. Prova comunque positiva delle ragazze coratine che non hanno sfigurato al cospetto di una delle squadre più forti del girone e considerate tutte le vicissitudini che hanno dovuto affrontare.