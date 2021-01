Aldo Lotito nuovo presidente regionale di danza sportiva. «Il Covid ci ha penalizzato»

Aldo Lotito è stato eletto presidente regionale della Federazione Italiana Danza Sportiva, affiliata al Coni e prossima ad entrare a far parte del mondo olimpico nel 2024, a Parigi, con la break dance. La riunione plenaria che ne ha decretato l'elezione si è svolta domenica scorsa proprio a Corato.

«Una grande emozione - racconta Lotito - arrivata dopo anni di gavetta, durante i quali ho girato l'Italia con mia figlia, ballerina professionista e ho avuto modo di conoscere a fondo questa disciplina».

Un approccio, quello con la danza sportiva, nato quasi per caso. «25 anni fa mia moglie mi trascinò all'inaugurazione di una scuola di ballo, ci iscrivemmo. Lì iniziò la mia avventura in questo mondo. Poi è arrivato il turno di mia figlia e lì ho cominciato a conoscere ufficiali di gara, dirigenti e qualcuno ha notato la mia passione».

Nel 2010 Lotito diventa consigliere regionale mentre, recentemente, è stato vicepresidente con la presidenza del foggiano Libero Prencipe. Ora tocca a lui ricoprire il ruolo apicale, in un momento estremamente complesso come quello attuale. Per via del Covid e delle misure governative per il contenimento della pandemia, le scuole di danza sono chiuse. «Tutto il movimento propedeutico per forgiare i ballerini di domani è fermo ed è estremamente penalizzante».

Oggi, con il nuovo dpcm, le linee guida della Federdanza consentono solo le gare ufficiali, purché approvate dal Coni o dal Cip. Possono svolgere allenamenti al chiuso solo gli atleti agonisti che devono concorrere nelle gare ufficiali permesse, rispettando comunque tutte le misure anticontagio come l'utilizzo delle mascherine. L'allenamento all'aperto è consentito anche senza mascherine ma col rispetto della distanza interpersonale di 2 metri.

Norme stringenti che vanno a toccare l'altro grande problema che la federazione in Puglia continua ad affrontare. «La mancanza di palazzetti idonei - spiega Lotito - per organizzare eventi che prevedono la partecipazione di un numero molto alto di atleti. Per la danza sportiva sono necessari parquet e un numero congruo di spogliatoi o locali per la preparazione dei ballerini e al momento l'unico davvero funzionale è il PalaFlorio di Bari».

Ora tocca mettersi subito al lavoro per l'attività del 2021 che continua ad essere ostaggio della pandemia ma che ha alcuni punti fermi, quegli eventi che sono stati riconosciuti di interesse nazionale dal Coni come gli Assoluti di Febbraio e soprattutto i campionati regionali che saranno svolti da marzo a giugno.