Stop dei campionati, a che punto siamo? Per il basket ritorno in campo più vicino

Passano i giorni e sembra sempre più lontana la data del ritorno in campo per le società sportive coratine. Fondamentale sarà quanto riportato nel nuovo dpcm che entrerà in vigore il 15 gennaio ma per Basket Corato e Matteotti si è aperto uno spiraglio.

Calcio. Il Corato Calcio non gioca dal 25 ottobre. Quarta giornata d'andata ad Ostuni. La Lnd Puglia, che sarà guidata ancora da Vito Tisci al quinto mandato consecutivo, ha deliberato il 9 dicembre la ripresa del campionato di Eccellenza il 7 febbraio (Corato- Audace Barletta) con ritorno in campo per gli allenamenti il 15 gennaio. Data che, alla luce del nuovo dpcm, potrebbe ulteriormente slittare mettendo a rischio il regolare svolgimento del campionato.

Intanto il mercato è aperto e il Corato è alla finestra in attesa di avere una visione più chiara del futuro. È stata sforbiciata l'ampia rosa a disposizione di Scaringella. Oltre a Vicedomini, accasatosi a dicembre al Gravina, hanno salutato l'argentino Urruty (al Fasano in D) e Mattia Negro (tornato alla Vigor Trani). In uscita anche Vito Quacquarelli e Ernesto Dispoto.

Basket. Matteotti e Basket Corato la loro stagione non l'hanno neanche cominciata. A dicembre diversi tecnici della C Gold (compresi Verile e Cadeo) hanno scritto una lettera di protesta al presidente Fip Petrucci. Il Coni ha accettato la lista - inviata da Petrucci il 3 gennaio - dei nuovi campionati che costituiscono interesse nazionale e che, quindi, potrebbero scendere in campo. Tra questi c'è la C Gold. Le modalità di ripresa sono al vaglio di Fip e federazioni regionali e a giorni sono attese novità. In caso di esito positivo bisognerà sbrogliare la questione palazzetto.

Volley. La Polis tornerà in campo a febbraio, se non ci saranno ulteriori rinvii. Il 31 dicembre la Fipav Puglia ha deliberato lo slittamento della ripresa della C femminile dal 23/24 gennaio al 13/14 febbraio.