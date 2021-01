Nella prima gara dell’anno solare 2021, tutte le attenzioni del ciclocross in Puglia erano rivolte su Corato, nello scenario del Parco Naturale Berardi, che ha ospitato 130 partecipanti tra agonisti e amatori per il Trofeo Ciclocross Città di Corato. Riconosciuta di interesse nazionale da parte del Coni e quindi in deroga alle disposizioni sul lockdown parziale in atto durante le festività, è stata aperta solo agli addetti ai lavori e assolutamente chiusa al pubblico.

A pochi giorni dal Campionato Italiano di Lecce, l’abbinamento a prova di campionato regionale FCI Puglia ha fatto sì che le gare diventassero ancora più interessanti sia per lo spettacolo che per la competitività con gli organizzatori del Team Eurobike che hanno curato ogni minimo particolare anche sul fronte anti Covid-19 con il rigoroso rispetto del protocollo sanitario da parte di atleti, tecnici e addetti ai lavori.

Ha lavorato a pieno regime il comitato organizzatore del Team Eurobike che non ha voluto lasciare nulla al caso per il primo appuntamento ciclistico dell’anno solare 2021 con l’importante supporto dell’amministrazione comunale, permettendo agli specialisti del ciclocross di mettersi alla prova in vista degli imminenti campionati italiani di Lecce (8-9-10 gennaio) e per il gran finale del Giro d’Italia Ciclocross, nelle Marche a Sant’Elpidio a Mare, il 6 gennaio.

Per la gara di Corato, con l’assegnazione di punti top class, sono state previste tre batterie di partenza: juniores uomini, fascia amatoriale 2/over 45, donne juniores, open e master alle 9:45 (durata 40 minuti); uomini élite, under 23 e fascia amatoriale 1/under 45 alle 10:45 (60 minuti); esordienti e allievi alle 12:00 (30 minuti), batteria nella quale debuttano ufficialmente gli esordienti primo anno uomini e donne (nati nel 2008) che hanno gareggiato fino a fine ottobre 2020 con l’appellativo di G6 promozionali.

Per molti atleti pugliesi, sia agonisti che amatori, si è trattato di una ghiotta opportunità per contendersi le maglie di campione regionale FCI Puglia, una manifestazione svolta nel rispetto delle normative vigenti e con l'applicazione delle linee guida federali per contrastare il contagio da Covid-19.

Nonostante la delicata situazione per l’evolversi dell’emergenza sanitaria, nel giorno di zona rossa in tutta Italia, si è avuto il consueto successo per questa manifestazione, diventata un punto fermo dell’attività ciclistica a Corato, che ha accolto 150 partecipanti da tutta la Puglia e dalle altre regioni (Campania, Basilicata, Abruzzo, Lazio, Calabria, Lombardia e Toscana).

Partecipanti e vincitori. Tra i migliori protagonisti a livello giovanile nella top-5 Raffaele Cascione (Andria Bike), Giuseppe Bassi (Team Eurobike), Gianluca Lapi (Andria Bike), Daniele Sellati (SS Lazio Ciclismo) e Christian Moreo (Specialbike Cross Country) tra gli esordienti primo anno uomini, Luca Bardi (Salis Bike), Marco Petrolati (SS Lazio Ciclismo), Marco Russo (GC Salentino), Alessio Lacchè (SS Lazio Ciclismo) e Pietro Scottoni (SS Lazio Ciclismo) tra gli esordienti secondo anno, Mirella Piarulli (Andria Bike) tra le esordienti donne primo anno, Giada La Cioppa (Cicli Fiorin) e Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo) tra gli esordienti donne secondo anno, Lorenzo Cipriani (SS Lazio Ciclismo), Simone Massaro (Andria Bike), Nicolò Pizzi (Maniga Cycling Team), Matteo Tullio (Pedale Teate) e Matteo D'Ulizia (SS Lazio Ciclismo) tra gli allievi uomini primo anno, Antonio Bassi (Team Eurobike), Anthony Montrone (Andria Bike), Manuel Rescia (Team Bike Terenzi), Giuseppe Cassano (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Mirko Agrosì (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli allievi uomini secondo anno, Giulia Dambra (Specialbike Cross Country) tra le allieve donne primo anno, Aurora Falabella (Ciclo Team Valnoce) e Rebecca Lobascio (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le allieve donne secondo anno, Ettore Loconsolo (Team Bike Terenzi), Vittorio Carrer (Team Bike Terenzi), Ivan Carrer (Team Eurobike), Fabio Di Stefano (Team Eurobike) e Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli juniores uomini, Ilaria Scarpa (Ludobike Racing Team), Rebecca Angiulo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Denise Falabella (Cicloteam Valnoce), Alessia Pia Gaudioso (Cicloteam Valnoce) tra le donne under 23, Mattia Maria Varalla (Pro.Gi.T. Cycling Team), Donatello Viola (Team Bykers Viggiano), Domenico Babino (Team Bykers Viggiano), Salvatore Tarantino (Pro.Gi.T. Cycling Team) e Piergianni Cautela (Il Biciclo Racing) tra gli under 23, Antonio Lavieri (Loco Bikers), Ivan Capone (Bike Pro), Gino Masino (Team Bykers Viggiano) ed Emmanuele Greco (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli élite.

Tra i vincitori di categoria amatoriali, si sono Matteo Cancherini della CM2 Asd tra gli élite sport (il migliore tra i master di prima fascia under 45), Adriano Luciano della CPS Cavaliere tra i master 1, Giuseppe Belgiovine della Team Eurobike tra i master 2, Carlo Saracino della Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino tra i master 3, Donato Capitaneo del Team Preview Bikespace Sei Sport tra i master 4, Maurizio Carrer del Team Eurobike tra i master 5 (il migliore tra i master di seconda fascia over 45), Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) tra i master 6, Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 7 e Giuseppe Lazzazzara (Fausto Coppi Acquaviva) tra i master 8.

I campioni regionali Fci Puglia ciclocross 2020-2021

Esordienti uomini 1°anno: Raffaele Cascione (Andria Bike)

Esordienti uomini 2°anno: Luca Bardi (Salis Bike)

Esordienti donne 1°anno: Mirella Piarulli (Andria Bike)

Esordienti donne 2°anno: Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo)

Allievi uomini 1°anno: Simone Massaro (Andria Bike)

Allievi uomini 2°anno: Antonio Bassi (Team Eurobike)

Allieve donne 1°anno Giulia Dambra (Specialbike Cross Country)

Allieve donne 2°anno Rebecca Lobascio (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Juniores uomini: Ivan Carrer (Team Eurobike)

Juniores donne: Ilaria Scarpa (Ludobike Racing Team)

Under 23: Mattia Maria Varalla (Pro.Gi.T. Cycling Team)

Elite: Emmanuele Greco (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino)

Elite Sport: Francesco Acquaviva (Sport For Fit Racing Team)

Master 1: Giuseppe Todisco (Sport For Fit Racing Team)

Master 2: Giuseppe Belgiovine (Team Eurobike)

Master 3: Carlo Saracino (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino)

Master 4: Donato Capitaneo (Team Preview Bikespace Sei Sport)

Master 5: Maurizio Carrer (Team Eurobike)

Master 6: Biagio Palmisano (Asd Narducci Team Edil Luigi Cofano)

Master 7: Mario De Pascali (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino)

Master 8: Giuseppe Lazzazzara (Fausto Coppi Acquaviva)