“Nata ai bordi di periferia” e «cresciuta a dismisura». Si tratta dell’erba incolta di via Andria.

A fotografarla è Rossella, una lettrice di CoratoLive.it che ha scritto alla redazione: «cespugli rigogliosi, foglie pungenti, steli robusti. Tipica vegetazione che nasce spontanea - scrive Rosella - solitaria e forte, incurante del luogo, e indigente di cure e attenzioni, che ricerca da un Comune assente e da un paese tristemente disorientato. Eppure, ben visibili dinanzi al marciapiede, rovi, erbacce e arbusti rappresentano un problema di igiene e salute pubblica, considerando il periodo estivo e il rischio di propagazione di incendi, in caso di siccità. Oltre al fatto, non trascurabile, che si tratta di una zona di fermata per gli autobus, e di attesa per i passeggeri.

La panchina, sotto la pensilina, è segretamente occultata dal rigoglio. Uno scenario poetico, se non fosse per il pericolo di inciampare, se non addirittura di cadere, prima ancora di sedersi. E non è detto che, una volta accomodati, sia decisamente cara, quella siepe, perché nel tempo speso a immaginare, si corre anche il rischio di perdere l’autobus».