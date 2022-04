«Lavori per la videosorveglianza fatti con superficialità»

«Vorrei segnalare una leggera o superficiale anomalia nella esecuzione dei lavori relativi alla videosorveglianza del Comune di Corato». La segnalazione arriva da un nostro lettore, corredata da una fotografia scattata a cavallo tra Viale Diaz e Via Dante. L'immagine inviata dal nostro lettore riprende un taglio sulla pavimentazione, irregolare, e colmato da breccia e sabbia non battuta. «Sarebbe bastato sollevare i mattoni del piano calpestabile ed eseguire la traccia per posizionare i tubi e non questo scempio con la rottura dei mattoni proprio lì dove è presente anche uno scivolo pedonale e per carrozzine» rileva il nostro lettore