Ci sono soprattutto buste d'immondizia. Ma anche copertoni, lattine e bottiglie. Sono i rifiuti che "decorano la provinciale 23, ovvero via vecchia Molfetta. Uno "spettacolo" evidente per buona parte della strada che da via Ruvo conduce verso la provinciale per Bisceglie. «Ogni giorno percorro la strada provinciale 23 per andare a lavoro e ogni giorno è sempre peggio» segnala un nostro lettore tramite Whatsapp al numero 3892 170 180. «Mi piange il cuore, soprattutto ora con i vacanzieri che vengono a Corato. Bel biglietto da visita».