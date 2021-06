Via degli Orti, pannelli in ferro pendono sulla testa di pedoni e automobilisti

Lastre in ferro che pendono pericolosamente sulla testa di pedoni e automobilisti. Siamo in via degli Orti, a pochi metri dal sottopasso che conduce verso la Sanb. È qui che dai delimitatori di altezza si sono sganciati alcuni pannelli. Un paio sembrano già non esserci più. Un altro, invece, è in bilico, appeso solo a una catenella. «I residenti hanno segnalato più volte il problema ai vigili. Chiediamo che le lastre vengano sistemate velocemente e definitivamente» segnala un lettore tramite whatsapp.