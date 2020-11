Indie pop, da oggi fuori il nuovo singolo del cantautore coratino Luka Sensi

Esce oggi, 27 novembre, “Tua madre è una stronza”, il nuovo singolo del giovane cantautore coratino Luka Sensi, nome d’arte di Luca Tedone.

È passato un anno e mezzo dalla sua ultima pubblicazione, ma questo tempo è servito a Luka per creare un sound più maturo e capire davvero quale fosse la sua direzione musicale. “Tua madre è una stronza” potrebbe sembrare un brano arrabbiato, ma in realtà si tratta di una canzone d’amore.

«Il brano nasce all’incirca un anno fa, da un fatto realmente accaduto» racconta Luka. «Ho davvero incontrato la mamma di questa ragazza in condizioni poco sobrie. La mamma è passata dal provare una profonda stima nei miei confronti a fiducia zero a causa di un bicchiere di troppo. La verità è che quel bicchiere di troppo era davvero a causa di questa ragazza. Mi ha visto sbronzo, ma ero sbronzo di te. Il brano racconta questa storia e parla della ragazza, di quello che i miei occhi vedevano nei suoi confronti».

Il brano è stato prodotto da “La provinciale 49”. Testi e musica sono di Luka Sensi. La direzione artistica è stata curata da Matteo Tateo ed Elisabetta Macchia. L’artwork della copertina è di Giuseppe Maldera e TTRMRK.

«“Tua madre è una stronza” è un brano indie che vedremmo perfettamente nelle migliori classifiche italiane al fianco di Gazzelle o Coez» affermano dall'agenzia Brainstorming music. «Luka è un giovane autore che si è messo in gioco migliorando notevolmente il proprio stile. Melodie indie pop e un testo che colpisce al primo ascolto. Un brano moderno che mantiene una propria identità senza omologarsi a tutti gli altri».

Bio. 23 anni, animo sensibile, voglia di sperimentare e mettersi in gioco, questo è Luka. Il cantante si è avvicinato alla musica a soli nove anni con la sua prima chitarra ed è stato amore a prima vista. La voglia di migliorarsi e di diventare un professionista l’hanno spinto a sedici anni a prendere lezioni di canto. La musica diventa nel giro di pochissimo tempo il fil rouge della sua vita. Luka si dedica principalmente alle esibizioni live e ai concorsi musicali. Tra questi uno più degli altri gli dona grande visibilità, si tratta del contest nazionale “Musica è”. Luka arriva secondo vincendo anche il premio come miglior cantautore. Il 6 aprile 2019 esce il suo primo EP dal titolo “Circolo Vizioso”. Tre brani che si muovono tra melodie indie elettroniche. Si tratta di un EP molto sperimentale, musicalmente accattivante ma ancora poco soddisfacente per l’autore. Luka lavora per un anno e mezzo sul suo sound fino alla pubblicazione di “Tua madre è una stronza”.