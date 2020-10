"Elettra. La madre guerra" e il trasporto dei miti del Teatro dei Borgia

È tutto pronto per “Elettra. La Madre Guerra”: un monologo di e con Patrizia Labianca promosso dal Teatro dei Borgia e patrocinato dal Comune di Corato. Lo spettacolo è in programma venerdì 9 ottobre presso l’Open Space in Viale Ettore Fieramosca 169 (porta ore 20.30, sipario ore 21.00, prenotazione obbligatoria al numero 348.4678664; costo biglietto 7 euro).



Il monologo ben si coniuga con la Trilogia dei Miti del Teatro dei Borgia. La violenza genera violenza. Elettra, come un pesce fuor d’acqua, si ritrova a vivere lontano dalla casa paterna, senza alcun confronto, sposata ad un pastore che decide di preservare la sua verginità per rispetto delle sue nobili origini. Lei vuole vendicare il padre. “Il sangue si fa acqua”. Ogni legame è sciolto, annegato in nome di una giustizia privata che mai lenirà la ferita della perdita.

“L’acqua è l’elemento naturale della messa in scena. La mia Elettra si trova a Torre Disperata, sulla Murgia” dice Patrizia Labianca parlando del suo lavoro. “L’acqua in quel posto è assai poca. Ogni cosa lì, è bagnata solo di sudore e sputo. Elettra non riesce a piangere, a lavarsi il viso … Tutte le sue lacrime le porterà in grembo per scagliarsi contro la Madre. E se per un momento Elettra smettesse di essere figlia di un padre eroe, e scoprisse chi era veramente il vincente Agamennone? Se solo Elettra avesse saputo...”.

Lo spettacolo “Elettra. La Madre Guerra” è organizzato in collaborazione con il Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, la Compagnia Teatrale “La Luna nel Letto” e il Teatro Crest di Taranto, nel percorso di formazione I Miti nel Contemporaneo/Progetto Heroes. Aiuto regia: Antonella Ruggiero; Luce: Infondo; Scenografia: Dentro; Uso e Costume: Gemma De Benedittis.

La Città dei Miti, la Trilogia “Eracle, l’invisibile”, “Fillottele, dimenticato” e “Medea per strada” (firmata dal drammaturgo Fabrizio Sinisi e diretta da Gianpiero Borgia) in questi giorni è di scena a Bari al Nuovo Teatro Abeliano dopo aver toccato Brescia, Corato e Barletta raccogliendo consensi e apprezzamenti di pubblico e di critica.

«È il teatro nei luoghi di azione, è il teatro nei luoghi di vita vissuta - afferma Gianpiero Borgia - un percorso creativo teatrale che si costruisce attraverso le esperienze di studio e ricerca degli artisti sul campo, grazie al dialogo con la cittadinanza e con i numerosi soggetti che a livello istituzionale, culturale e sociale lavorano sul territorio nell’ambito del sostegno al disagio. Lavori di forte impatto che scuotono e sollecitano le coscienze e le menti».

Straordinari gli attori Christian Di Domenico, Daniele Nuccetelli ed Elena Cotugno, interpreti di alcuni personaggi simbolo della mitologia e del loro corrispettivo iconico nel presente. Il Sogno Poetico Metropolitano prosegue il suo viaggio con il suo forte messaggio di partecipazione e condivisione.