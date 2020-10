Miglior attrice e miglior film. Il Matera Film Festival - concorso internazionale di lungometraggi, cortometraggi e documentari - incorona Ivana Lotito e la pellicola "Rosa Pietra Stella", diretta dal regista Marcello Sannino.



Il film, presentato in anteprima al Giffoni e uscito nella sale cinematografiche il 27 agosto scorso, prende il titolo dal verso di una canzone di Sergio Bruni e racconta la storia vera di una ragazza madre in difficoltà che combatte per una vita migliore.

Ivana Lotito interpreta Carmela, una giovane donna di Portici che tira avanti giorno per giorno con lavori precari e vane ambizioni finché non le capita, tramite un avvocato, di fare affari con gli immigrati clandestini che popolano i vicoli del centro antico di Napoli. È stata una madre poco presente di Maria, una bambina di undici anni, ma ora vuole rimediare, assumersi le proprie responsabilità e vivere la sua maternità. Conosce quindi Tarek, un 40enne algerino, e lo travolge nella sua lotta per trovare un equilibrio.

La giuria del Matera Film Festival ha premiato il film «per la rilevanza della tematica affrontata, risolta in una struttura coerente che, in maniera non banale, racconta una storia di sopravvivenza tutta al femminile. La regia misurata, mai invasiva è accompagnata da un’interpretazione sincera ed emozionante» scrive nella motivazione la giuria presieduta dai registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana e composta dalla docente di Storia del cinema Manuela Gieri, dalla scrittrice e sceneggiatrice Mariolina Venezia, dalla produttrice Elisabetta Olmi, dal regista Fabrizio Cattani, dal fumettista Giuseppe Palumbo, e dall’attrice Sara Ricci.



Dopo la spietata Azzurra Avitabile di Gomorra, dunque, per Ivana un ulteriore ruolo nei panni di una donna forte. «È una ragazza alla ricerca del suo posto nel mondo, vorrebbe essere qualcuno ma non sa chi. E così non fa altro che fuggire, dai problemi, dalla sofferenza, da se stessa e quel grande vuoto che si porta dentro» ha raccontato l'attrice coratina a Style, il magazine del Corriere della Sera.

Insieme ad Ivana Lotito, nel film recita la giovanissima Ludovica Nasti, già protagonista nella serie televisiva "L’amica geniale" basata sui romanzi di Elena Ferrante.

Il film è prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni), Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino (Bronx Film) e Pier Francesco Aiello (PFA Films, che si occupa della distribuzione) con Rai Cinema, con il contributo di Mibact-Dg cinema e audiovisivo, Regione Campania e Film commission Regione Campania.

Ora per Ivana Lotito è in programma una nuova serie Sky Original: Romulus di Matteo Rovere, spin-off del film con Alessandro Borghi e Alessio Lapice uscito al cinema lo scorso anno. Con una difficoltà in più: come nel film, la recitazione sarà tutta in proto-latino.