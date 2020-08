"Il quartiere in festa", con Pippo Franco vanno in scena spettacolo e solidarietà

Tornano la soliderietà e lo spettacolo de "Il quartiere in festa", manifestazione giunta alla 12esima edizione che si terrà sabato 5 settembre alle 20.30 in piazza Almirante.

L'evento, organizzato da Vito Cifarelli con il Patrocinio del Comune di Corato, vede la direzione artistica di Giacomo e Katia Celentano.

Tra gli ospiti della serata spiccano l'attore Pippo Franco e Valerio Zelli degli O.R.O. In scena ci saranno anche i ragazzi diversamente abili del Centro Zenith (Onlus per le diverse abilità) si esibiranno nel musical "Aggiungi un posto a tavola" rivisitato in chiave comica e poi resteranno in scena con le star ospiti.

Sarà anche una serata di approfondimenti. Matteo Vairo, citologo dell'ospedale Casa sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo Opera di San Pio, relazionerà sul tema "La ricerca scientifica tra presente e futuro". Interverrà anche Domenico Resta, responsabile della sede di Corato della Fondazione Ant che si occupa dell’assistenza sanitaria gratuita a domicilio a favore dei malati terminali.



«Desideriamo proporre al nostro pubblico diverse tematiche - spiegano gli organizzatori - tra cui le parità sociali rispetto a chi vivi la condizione di diversamente abile; sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione su malattie importanti quali il tumore, informando nello stesso tempo della presenza nella nostra città di un ufficio Ant; valorizzare e dare impulso al concetto di “Quartiere” offrendo alla popolazione del loco (e non solo) una serata di grande spettacolo, dando alle attività commerciali adiacenti un certo incentivo di lavoro; valorizzare i talenti e le risorse del ns territorio. Infatti la serata vedrà anche l’esibizione di alcuni artisti coratini».

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook e in differita su Antenna Sud Eventi canale 174.