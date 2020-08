Ricominciano i “Sogni nelle notti di mezze estate”. Eventi anche a Corato

Comincia oggi, venerdì 7 agosto, la 16esima edizione del programma “Sogni nelle notti di mezze estate” promosso dalla Strada dell’Olio Extravergine "Castel del Monte. Un calendario realizzato nonostante le difficoltà post Covid, che durerà fino al 27 agosto con la giornata conclusiva dedicata al concorso fotografico "Scatti d'Olio".



«Si è riusciti, nonostante tutto, a realizzare un programma variegato di iniziative che spazia da visite guidate insolite con degustazione fino a cene al chiaro di luna e spettacoli musicali. Un mix sicuramente vincente che premia ogni anno tutte le aziende socie che vi aderiscono con proprie iniziative e che quest'anno andrebbero ulteriormente gratificate viste le difficoltà incontrate a causa della chiusura forzata nazionale» ha dichiarato il presidente della Strada, Nunzio Liso.

Nella giornata inaugurale l'associazione culturale "ArtTurism" propone ad Andria il percorso guidato in luoghi inediti con degustazione finale, denominato “Andar per mercati e conventi” - Visita guidata del mercato storico e del convento di Sant’Agostino e del mercato rionale di Via De Anellis con ex convento delle Benedettine. A conclusione degustazione di pane con olio extravergine di oliva e pomodorini presso "Pane e Pomodoro".

A seguire mercoledì 12 agosto il ristorante "Casa Sgarra" a Trani, dalle 20.30, organizza “Pane, mare e olio extravergine d'oliva”.

In prossimità del ferragosto:

- giovedì 13 agosto a Minervino Murge da non perdere il "Trekking urbano alla scoperta del borgo di Minervino Murge";

- venerdì 14 agosto la Masseria “Torre di Nebbia”, immersa nello splendido scenario murgiano nell'agro di Corato, mette in scena, dalle ore 20.30, una "Cena con angoli live, musica con voce femminile e dj set".

Il programma riprende a gran ritmo subito dopo il weekend ferragostano con una serie di iniziative:

- mercoledì 19 agosto, "Pane e Pomodoro"e "Officina della Musica" allestiscono ad Andria, alle 21, lo spettacolo teatrale e musicale tratto da “La trappola per topi di Schakespeare” con degustazione finale di prodotti e piatti tipici locali;

- giovedì 20 agosto nella accattivante location del “Beveroni Jazzin' Club” di Minervino Murge, dalle 21.30, “Spaghetti al beveroni... 100 anni Alberto Sordi!"... con selezione musicale;

- venerdì 21 agosto con la cooperativa "DROMOS.IT", in collaborazione con il ristorante "A Sud dell'Anima", sempre nel cosiddetto "Balcone di Puglia", la suggestiva Minervino Murge, si torna a camminare e degustare grazie al "Trekking urbano alla scoperta del borgo di Minervino Murge con aperitivo" finale presso il ristorante A Sud dell’anima;

- sabato 22 agosto l'agriturismo "Torre Sansanello", sito nella campagna coratina, sulle pendici di Castel del Monte, propone, dalle 16.30 alle 21, il Trekking “L’Anello degli Jazzi - camminata tra la storia e la natura della Murgia", a cura di una guida ambientale Aigae, mentre dalle 21 la serata si conclude a Torre Sansanello con una degustazione di prodotti tipici della Murgia.

Le iniziative di questa edizione si concludono mercoledì 26 agosto all' "Osteria del Seminario" di Bisceglie con una "Cena con abbinamento guidato delle portate ai vari oli extravergini. La cena si conclude con gelato all’extravergine di oliva".

Giovedì 27 agosto, invece, si terrà alle 19, presso il ristorante “Cucromia” ad Andria, la premiazione e proclamazione, a cura di una giuria tecnica, dei vincitori del concorso fotografico “Scatti d’Olio”.

Si ricorda inoltre la possibilità di partecipare al concorso fotografico "Scatti d'Olio". In premio smart box, pranzi e cene nei migliori ristoranti, prodotti tipici locali. È possibile partecipare al concorso gratuitamente inviando la/e foto a: info@stradaoliocasteldelmonte.it o alla pagina Fb Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte. Le foto devono valorizzare l'extravergine, la sua pianta, i suoi frutti, le sue declinazioni in cucina ed il patrimonio artistico-culturale dei territori della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte. Scatta dove vuoi. Consulta il regolamento alla pagina Fb ufficiale o visita il sito www.stradaoliocasteldelmonte.it . La responsabilità e l’organizzazione degli eventi inseriti nel programma sono delle singole aziende.