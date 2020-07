Effe.luna. frammenti di Frida, la prima serata di Brisighella sotto le stelle per Frida Kahlo

Venerdì 24 Luglio alle ore 20.30 in piazza Marconi a Corato, sarà la compagnia Marluna Teatro a portare in scena lo spettacolo “Effe.luna.frammenti di Frida” di e con Maria Elena Germinario, per la prima serata della ventesima edizione di Brisighella sotto le stelle, kermesse organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il patrocinio del Comune di Corato e di Granoro.

“Effe. Luna. Frammenti Di Frida.” nasce dall’esigenza di raccontare un viaggio, quello che, dalle carte private di Frida, parte, riprende e mette in luce i ricordi più intimi e nascosti, lontani dall'immagine che la famosa pittrice messicana voleva dare di sé agli altri e al suo pubblico: l’amica immaginaria, i genitori, l’amore per Diego Rivera, il suo rapporto con la pittura, l’incidente che ha cambiato la sua esistenza, i viaggi all'estero e il suo voler ritornare in Messico, per affondare le sue radici, i suoi piedi, e rendere concreta la sua esistenza. Frida riconosce la bellezza della sua terra e si aggrappa ai suoi valori, come a quelli del comunismo, mentre il suo corpo fragile va a pezzi. E’ uno spettacolo/tentativo di ricomporre, in un unico mosaico, i ”frammenti della sua vita” meno conosciuti, come lei stessa li ricordava nel diario o nelle lettere ad amici, amanti o familiari, dove alla parola costantemente si alternano musica e colore. È un lavoro che porta a scoprire e rivelare la profonda forza con cui Frida ha sopportato tanta sofferenza, sempre a testa alta e “schiena dritta”.

Lo spettacolo sarà ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti ed in piena sicurezza attraverso varco controllato in entrata ed in uscita.

“Effe. Luna. Frammenti Di Frida.”

di e con Maria Elena Germinario

Drammaturgia Maria Elena Germinario/Antonella Gigante

Assistente alla regìa Licia Lanera

Scene e Luci Gianluigi Carbonara

Direzione Tecnica Gianluigi Carbonara