Nota d'oro, tutto pronto per la finale del 26 luglio

Domenica 26 luglio occhi puntati sui finalisti della 32esima edizione del festival Nota d’Oro e Bimbo d’Oro 2020.

Dopo le difficili scelte dei giurati, che nelle due semifinali hanno valutato i cantanti in gara, i finalisti si daranno battaglia a suon di note nella verde cornice dell’Appia Antica Restaurant & Garden di Corato a partire dalle 19.30, sotto l’attenta direzione artistica dell’organizzatore Aldo Scaringella, molto soddisfatto per la riuscita della kermesse nonostante le difficoltà causate dal lockdown.

A condurre l’evento sarà il presentatore Pierluigi Auricchio, da 23 anni alla guida della Nota d’Oro, mentre a giudicare saranno professionisti del settore musica e spettacolo con la presenza in giuria della cantante Morena Rosini, voce dello storico gruppo dei Milk & Coffee, nonché, attrice e speaker di Radio Italia anni ‘60 Lazio.

Al tavolo dei giurati anche Bianca Chiriatti, giornalista professionista della Gazzetta del Mezzogiorno sezione eventi musicali, con alle spalle lavori in Mediaset, Radio Capital e Cosmopolitan.

Al termine della serata saranno effettuate le premiazioni delle canzoni edite ed inedite nelle sezioni “Baby” (età 5/9 anni) e “Junior” (10/15) per il Bimbo d’Oro 2020; “Senior” (età 16/30) e “Over” (da 31 anni in su) per la 32^ Nota d’Oro con diversi premi bonus come il premio per La Vita in ricordo di Dj Squalo, il premio della critica Pro loco Quadratum e il Premio Simpatia Granoro.