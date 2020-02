Tributo a Raffaello​: Vittorio Sgarbi torna al Comunale

Da Michelangelo a Raffaello. Giovedì 13 febbraio torna sul palco del teatro comunale Vittorio Sgarbi. Dopo aver condotto il pubblico in un percorso illuminante dentro le viscere artistiche di Caravaggio, Michelangelo e Leonardo, stavolta il celebre critico d'arte porterà in scena un tributo a Raffaello Sanzio, genio di cui nel 2020 ricorrono le celebrazioni dal cinquecentenario della scomparsa.



Raffaello è considerato uno dei più grandi artisti d'ogni tempo. la sua opera segnò un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi, fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire e diede vita ad una scuola che fece arte alla maniera sua. Raffaello fu un modello fondamentale per tutte le accademie, e la sua influenza è ravvisabile anche nei pittori moderni e contemporanei.



Il progetto artistico è di Valentino Corvino e Domenico Giovannini. Le musiche sono composte ed eseguite dal vivo da Valentino Corvino (violino, viola, oud, elettronica, glasses). Scenografie video a cura di Elide Blind, Niccolò Faietti, Mikkel Garro Martinsen, Simone Tacconelli e Simone Vacca.

Sgarbi era già stato al Comunale di Corato due anni fa, sempre per la stagione teatrale firmata da Comune di Corato e Teatro Pubblico Pugliese: in quella circostanza raccontò le gesta e le opere di Michelangelo.