Marco "Ferry" Ferrante a Casa Sanremo. È in finale dei “Grandi Festivals Italiani”

Nuovo traguardo per il giovane artista Marco Ferrante, in arte Ferry. Dopo aver vinto la scorsa estate la 31° edizione del festival "Nota d'Oro" nella categoria inediti, kermesse curata dal direttore artistico Aldo Scaringella, Ferry si è guadagnato la finale nazionale dei “Grandi Festivals Italiani” in programma a Casa Sanremo, presso il Teatro “Luigi Tenco”. Appuntamento mercoledì 5 febbraio dalle 11:00 alle 13:00 durante la settimana sanremese.

"Grandi Festivals Italiani" è l'unione di festival e concorsi di tutta Italia di cui la Nota D'Oro fa parte. I migliori artisti provenienti da tutta Italia si confronteranno di fronte ad una commissione artistica formata da grandi nomi del mondo musicale, primo fra tutti il direttore artistico Vince Tempera.

Ferry parteciperà nella categoria inediti con un suo brano intitolato "Tapis roulant" scritto e musicato da lui, arrangiato dal giovane pianista coratino Luigi Quercia e curato dalla vocal coach Marilia Papaleo.