Shoah, in scena “Bar Mitzvah” di Cuonzo e De Benedittis

Il Teatro delle Molliche celebra la Giornata della Memoria mettendo in scena “Bar Mitzvah - Diventare uomini al tempo della Shoah” il 27 gennaio nel Laboratorio Urbano Rigenera di Palo del Colle, e il 31 gennaio nel teatro comunale di Corato. In entrambe le repliche il sipario si aprirà alle 20.30: al pubblico verrà presentato uno spettacolo ideato da Michele Cuonzo e Alessandro De Benedittis per la regia di Francesco Martinelli e aiuto regia Federica Papagna.

“Bar Mitzvah”, espressione che in ebraico significa ‘figlio del precetto’, si riferisce al rito di passaggio con il quale i giovani ebrei raggiungono l’età della maturità (13 anni per i maschi, 12 per le femmine), diventando responsabili di fronte alla legge ebraica e membri a tutti gli effetti della comunità.



Per rendere la memoria della Shoah viva e attuale nell’animo del pubblico di ogni età, la compagnia intende proporre un confronto con le storie vere di ragazzi che hanno testimoniato le loro condizione di vittime dell’Olocausto attraverso i loro diari. Il tentativo è di stimolare la partecipazione critica degli spettatori più giovani, attraverso i vividi racconti di loro coetanei, in cui emergono le condizioni della seconda guerra mondiale: lutto, odio, clandestinità. Il tutto si intreccia con le problematiche adolescenziali, come quelle legate alla ricerca di identità, fino a questioni di ordine esistenziale e spirituale.

In scena, nel ruolo di protagonisti di storie legate alla Shoah ci sarà lo stesso Michele Cuonzo, affiancato sul palco da Daniela De Palma, Pierdomenico Minafra, Marilena Piglionica e il regista dello spettacolo Francesco Martinelli. Una pièce teatrale contraddistinta da una forte dinamicità a cui strizzano l’occhio giochi di luce ben studiati e i realistici costumi di Mariangela Graziano.

Lo spettacolo prevede un biglietto di ingresso del costo di 7 euro per entrambe le repliche. Per info e prenotazione è possibile rivolgersi al numero 392.8785329.