Elettroshock, in teatro l'omaggio di Antonella Ruggiero ad Alda Merini

Questa sera alle 21 nel teatro comunale Antonella Ruggiero e Cosimo Damiano Damato porteranno in scena Elettroshock - recital per Alda Merini, che rende omaggio alla grande poetessa dei Navigli in un viaggio attraverso monologhi, aneddoti e versi per lo più inediti.



Il viaggio orfico della Merini viene scandito attraverso una scaletta di perle musicali poetiche: da "Canzone per Alda Merini" di Roberto Vecchioni a "Johnny guitar" di Peggy Lee (canzone amata dalla stessa Merini) ed, ancora, “Sognando” di Don Backy, "Due spie", scritta dalla stessa Ruggiero con Marco Travaglio e Valentino Corvino, “Cosa sono le nuvole” scritta da Pasolini con Modugno ed, infine, “Elettroshock”, tratta dal repertorio più sperimentale, visionario e civile dei Matia Bazar.

Le canzoni sono eseguite dal vivo da Antonella Ruggiero, accompagnata al pianoforte da Mark Harris (storico musicista di Fabrizio De Andrè). La voce narrante è del poeta e regista Cosimo Damiano Damato che con la Merini ha condiviso una lunga amicizia raccontata nel film "Una donna sul palcoscenico" (presentato al Festival di Venezia nel 2009).