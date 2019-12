Motore, ciak, azione! Cala il silenzio, mentre le luci, gli obiettivi delle videocamere, i microfoni e gli occhi attenti della regia si concentrano sui protagonisti sulla scena.



La magia del cinema prende forma e ha scelto Corato come location della quinta webserie prodotta dalla casa di produzione cinematografica pugliese Morpheus Ego e diretta dal regista ruvese Michele Pinto.

Nei giorni scorsi, infatti, Corato è stata il set d'eccellenza di un progetto documentario fortemente voluto dai direttori tecnici Francesco e Gigi Garofalo con Antonella Cordasco dell'Asd Vibes, scuola delle danze e del fitness con sedi a Corato e Ruvo di Puglia.

Con una sceneggiatura scritta dal terlizzese Raffaele Tedeschi, presentata in anteprima esclusiva con la proiezione del trailer in occasione dell'Apulia Web Fest lo scorso 19 maggio a Terlizzi e, in seguito, anche a Ruvo di Puglia, in occasione della festa dell’Ottavario del Corpus Domini, il 30 giugno, la nuova webserie "Vibes" si avvale di un cast in gran parte coratino, costituito non solo da attori ma anche dagli atleti dell'Asd Vibes. Fra i protagonisti, Luciano Lotito e la stessa Antonella Cordasco.

Un progetto ambizioso, che non manca di ironia e spensieratezza, che nasce con l'intento di mostrare l’esperienza, il sacrificio, la passione e la magia dello sport delle danze latinoamericane e ricercare un coinvolgimento sociale nei confronti di tutti i generi sportivi.