Giuliana De Sio e Isa Danieli inaugurano la stagione del teatro comunale

Inizia ufficialmente oggi la stagione teatrale al "Comunale" di Corato. A salire per prime sul palco, alle 21, sono le attrici Isa Danieli e Giuliana De Sio in "Le Signorine", di Gianni Clementi per la regia di Pierpaolo Sepe e con la voce di Sergio Rubini (il mago). Si tratta di una commedia in grado di sfruttare abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano.

Due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche. È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso appartamento poco lontano. Costrette a una faticosa convivenza, le due ‘signorine’, ormai ben oltre l’età da matrimonio, non possono neanche contare su una vita privata a distrarle da quella familiare. L’unico vero sfogo per Rosaria e Addolorata sembra essere il loro continuo provocarsi a vicenda, a suon di esilaranti battibecchi senza esclusione di colpi.

Rosaria domina e Addolorata, a malincuore, subisce. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti, offrendo finalmente ad Addolorata l’occasione di mettere in atto una vendetta covata da troppi anni …Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addolorata sanno farci divertire e commuovere, raccontando con grande ironia, gioie e dolori della vita familiare.