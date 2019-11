"Una stella su Betlemme", la Natività rappresentata con le marionette a filo

Si intitola "Una stella su Betlemme" lo spettacolo pensato per il prossimo Natale dal gruppo teatrale Arca, in collaborazione con Pro loco Quadratum, Agorà 2.0 e Cicres.



La rappresentazione, organizzata nei giorni 7 e 8 dicembre nell'ambito delle iniziative del Dicembre Coratino, mostra l'intera Natività con le marionette a filo.

Lo spettacolo si articola in otto quadri e comprende la promessa di matrimonio di Giuseppe e Maria, l'Annunciazione, l'apparizione dell'Angelo a Giuseppe, l'incontro dei Re Magi, la taverna dove Giuseppe chiede invano ospitalità, la reggia di Erode che ordina la strage degli innocenti, l'annuncio ai pastori mentre bivaccano intorno al falò sotto il cielo stellato, la grotta della Natività a Betlemme con l'arrivo dei Re Magi. La trama narrativa è articolata in modo da essere fruibile non solo dagli adulti, ma anche dai bambini.

In seguito alla indisponibilità del teatro comunale, gli spettacoli si terranno nella sala teatrale della parrocchia San Francesco in via Andria, angolo via Sonnino. Sia sabato 7 che domenica 8 gli spettacoli si terranno alle 17 e alle 19.30. Eventuali repliche successive saranno comunicate tempestivamente. I biglietti (bambini 3 euro, adulti 5 euro) sono in prevendita nelle sedi della Pro loco Quadratum e Agorà 2.0 nei giorni feriali dalle 19 alle 20.30.

Così in scena

Testi, marionette e regia: Aldo Mosca

Luci e suoni: Aldo Ventura

Costumi arabo-palestinesi: Anna Rutigliano

Scenografie: Enzo Padula e Luigi Abbattista

Opranti: Aldo Mosca, Riccardo Varesano, Sebastiano Losito, Salvatore Digennaro, Cristoforo Maldera

Hanno inoltre collaborato: Pietro Leone, Gianni Di Mauro, Giulia Savino, Franco Tarricone.