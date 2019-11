Fausto Leali sul palco della “Festa del Sociale - Galà della solidarietà”

Avviata la macchina organizzativa per la dodicesima edizione della “Festa del Sociale - Galà della solidarietà” organizzata dalle associazione Virtus Corato. La manifestazione quest’anno vedrà sul palco di Corte Bracco dei Germani - il prossimo 14 dicembre dalle 21 - uno dei cantanti che hanno fatto la storia della musica leggera italiana: Fausto Leali.

Soprannominato il “negro bianco” della canzone italiana, dalla inconfondibile voce graffiante, riproporrà i brani del suo vasto repertorio che hanno fatto la storia della musica italiana tra i quali spiccano “Mi Manchi”, “A chi”, “Io Camminerò”, solo per citarne alcuni. Mezzo secoli di grandi successi che avranno come sempre in questa manifestazione, un fine benefico con l’intero ricavato che sarà devoluto alle associazioni del territorio che operano nel mondo della disabilità.

La “Festa del Sociale” è diventato un appuntamento fisso tra gli eventi pre-natalizi che, negli anni scorsi, hanno visto sul palco allestito nella cornice di Corte Bracco dei Germani grandi artisti come Gino Paoli, Fabio Concato, Ron, Massimo Lopez, Danilo Rea, Rosanna Casale e, per ultimo, Tony Esposito. Il supporto fondamentale per la distribuzione dei tagliandi ingresso, anche quest’anno sarà affidata a Radio Selene (080.8983208) a cui già dai prossimi giorni ci si potrà rivolgere per tutte le informazioni.

«Ancora una volta - dice Massimo Tota presidente Virtus Corato - la nostra associazione compirà uno dei suoi doveri istituzionali e cioè quello di essere vicini a chi si occupa di chi è meno fortunato di noi, in maniera tangibile con la consegna di una somma di denaro che, anche se in piccola parte, potrà contribuire a realizzare qualche loro piccolo progetto».