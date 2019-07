Nota d'Oro, cantanti pronti per le semifinali

Dopo le audizioni svolte presso il Magik Park di Bisceglie, i cantanti selezionati sono pronti per affrontare le due semifinali della 31esima Nota d’Oro. Durante l’audizione sono stati individuati i partecipanti che si andranno ad aggiungere a coloro che hanno già guadagnato l’accesso alle tappe del 14 e 19 luglio, grazie all’affermazione nel IV contest Star Talent presso il Vver Ristotheatre di Trani.

I cantanti sono stati suddivisi in base alle fasce d’età di appartenenza e per canzoni edite ed inedite, ovvero “Baby” (5/9 anni) e “Junior” (10/15 anni) inclusi nel Bimbo d’Oro, “Senior” (16/30 anni), “Over” (da 31 anni in su). Il Festival Nota d’Oro, guidato dall’organizzatore e direttore artistico Aldo Scaringella, ormai è un evento affermato come dimostra la variegata provenienza dei partecipanti.

La giuria che ha effettuato la selezione di ammissione alle semifinali è stata così composta: Anna Ciliberti (Diplomata in pianoforte presso il conservatorio" N.Piccinni di Bari"; diplomata in canto leggero); Aldo Capogna (Logo designer, consulente pubblicitario e attore di teatro vernacolare); Maurizio Pellegrini (musicista, cantante, autore, performer per eventi live radio/tv); Domenico Tacchio (Cantante, attore, autore, regista teatrale, docente di canto e recitazione); Luka Sensi (cantante, autore, musicista); Umberto Giarletti (cantante e insegnante di canto; Direttore scuola di musica e teatro BeSound di Triggiano).

La prima semifinale si svolgerà domenica 14 luglio presso "Caffè Duemila-Sospireria Biscegliese" a Bisceglie, mentre la seconda si terrà venerdì 19 a Molfetta presso "Dome-Oasi San Giacomo Lounge Bar". Entrambe le serate avranno inizio alle 20 e saranno condotte da Pierluigi Auricchio, da 21 anni presentatore del Festival. Tutte le info possono essere reperite sui profili facebook Nota d'Oro Festival Canoro e Bimbo d'Oro Concorso Canoro e sul sito www.notadoro.it.