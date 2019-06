È uno dei grandi nomi del rap italiano: Frankie Hi-Nrg sarà domani alle 19.30 a Corato - nello spazio eventi della libreria Sonicart B-Side in corso Mazzini, 8 - per la presentazione del suo nuovo libro "Faccio la mia cosa" (edito da Mondadori).

L'artista, al secolo Francesco Di Gesù, è stato uno dei primissimi rapper italiani ed è un punto di riferimento della scena nazionale sin dai primi anni '90.

L'esordio folgorante è datato 1993 con l'album "Verba Manent" che contiene brani diventati storici per il genere rap: Fight da Faida (brano contro le mafie e la corruzione), Faccio la mia cosa, Potere alla parola. Nel 1997 è la volta de "La Morte dei Miracoli", lavoro che lo ha consacrato definitivamente nell'olimpo dell' hip-hop di casa nostra con il singolo leggendario "Quelli che benpensano", premiato all'epoca come canzone dell'anno (video in alto).

Frankie Hi-Nrg ha sempre continuato a produrre e a lavorare nel campo discografico anche nelle vesti di produttore e autore di brani per altri cantanti. Questa volta invece, si è cimentato con la scrittura pubblicando con Mondadori "Faccio la mia cosa".

Il titolo del libro mescola l'autobiografia con il racconto della nascita e l'evoluzione del rap e dell'hip hop in Italia. L'autore svela molti ricordi e aneddoti fino al raggiungimento delle vette di tutte le classifiche con il brano epico "Quelli che benpensano".



Sonicart è l'unica libreria indipendente in Puglia che ospiterà Frankie Hi-Nrg per una conversazione cui seguiranno, come sempre, foto e firma copie. La musica sarà inevitabilmente al centro della chiacchierata con l'artista, ma non mancheranno sorprese. Ingresso libero. È gradita la prenotazione.