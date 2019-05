"A ritmo di film", 9 concerti in 3 giorni per il Festival delle Murge

Parte domani la XIX edizione del Festival delle Murge. Mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31, nel Teatro Comunale di Corato, verranno eseguiti 9 concerti dal titolo “A Ritmo di film”. Infatti per ogni giornata sono previste ben tre esecuzioni dello stesso spettacolo. A partire dal primo pomeriggio, in ognuno dei tre giorni, con apertura alle 16.00 e repliche alle 18.00 e alle 20.00 saliranno sul palco i ragazzi dell’accademia La Stravaganza che costituiscono l’organico dell’Orchestra giovanile “Archetti Stravaganti” insieme a due classi, per ogni turno di spettacolo, delle scuole Arbore, Nuova Italia e Luisa Piccarreta.

Infatti nell'anno scolastico 2018-2019 ben 18 classi dell’Istituto comprensivo Imbriani- Piccarreta hanno partecipato al Corso di formazione Musicale: “Archi e percussioni”, grazie alla sensibilità che la dirigente dott.ssa Grazia Maldera ha, da sempre, nei confronti dell’insegnamento musicale a complemento della formazione curricolare. Il progetto è stato reso operativo e ha ottenuto l’apprezzamento delle famiglie anche per la fattiva collaborazione delle insegnanti delle classi coinvolte.

La mission principale della Stravaganza, fin dalla sua costituzione, è la diffusione della musica sia attraverso l’organizzazione di concerti, sia mediante attività formative. Si raggiunge infatti il duplice obiettivo di avviare i bambini all'ascolto consapevole e insegnare loro le basi ritmiche e armoniche di un esecuzione di musica d’insieme, attraverso percorsi didattici ritmico-strumentali facilitati, per includere tutti, anche i meno dotati o i portatori di handicap. E’ proprio lavorando nel tessuto sociale cittadino che lo staff La Stravaganza è riuscita, negli anni, ad incrementare, sempre più, il numero di spettatori e la loro puntuale e, motivata partecipazione stimola Paola Rubini, nella sua duplice veste di direttore artistico del Festival e di direttore dell’orchestra giovanile, a continuare negli anni, nell'impegno artistico con instancabile quotidiana dedizione. In Teatro è naturalmente previsto un biglietto d’ingresso,

il costo è di 1 euro. E’ un biglietto simbolico serve solo agli organizzatori per poter certificare il numero preciso degli spettatori per ognuna delle nove repliche. Abbandonato il Teatro Comunale, concesso dall'amministrazione comunale insieme al patrocinio, il Festival presenta i concerti dell’accademia nella Sala Verde del Municipio, alle ore 18.00, nei giorni 3, 4, 5 e 7 giugno. I giovanissimi musicisti si cimenteranno in brani della tradizione popolare o del repertorio classico: Vivaldi, Mozart, Schubert, Schumann, Paganini.