"Una commedia frivola per gente seria". Al Comunale "L’importanza di chiamarsi Ernesto"

L’indagine attorno alla vita e alle opere di Oscar Wilde che Ferdinando Bruni e Francesco Frongia conducono da alcuni anni, li ha portati nel 2017 ad affrontare la più famosa commedia del grande autore irlandese. Dopo Salomé, Il fantasma di Canterville e Atti osceni-I tre processi di Oscar Wilde, L’importanza di chiamarsi Ernesto ha regalato ai due registi e alla compagnia un nuovo successo.



La commedia andrà in scena questa sera sul palco del teatro comunale.

«Questa “commedia frivola per gente seria” - spiegano Ferdinando Bruni e Francesco Frongia - col suo titolo che sfida i traduttori (che ci hanno provato con Ernesto, Franco, Onesto, Probo senza mai risultare convincenti) è l’esempio più bello di come Wilde, attraverso l’uso di un’ironia caustica e brillante, sveli la falsa coscienza di una società che mette il denaro e una rigidissima divisione in classi al centro della propria morale. Il rovesciamento paradossale del senso è l’espediente più usato dall’autore che ci appare così, a una prima lettura, come un precursore del teatro dell’assurdo, mentre in realtà è impegnato a “smontare” con sorridente ferocia i luoghi comuni su cui si fonda ogni solida società borghese.

“Quel che Dio ha diviso, l’uomo non cerchi di riunire”. “L’antico e tradizionale rispetto dei vecchi per i giovani è morto e sepolto”. “Sono convinta che il campo d’azione di un uomo debbano essere le mura domestiche. Ogni qualvolta un uomo comincia a trascurare i suoi doveri casalinghi, diventa penosamente effeminato”.

E via così, rovesciando frasi fatte e portando scompiglio nell’ordinato repertorio della saggezza popolare. Un’irriverenza che non è mai fine a se stessa, ma che indossa senza vergogna la maschera dell’umorismo e della farsa. E se si potrebbe venir tentati di leggere The Importance of Being Earnest come una scrittura in codice che strizza l’occhio all’ambiente omosessuale dell’epoca e ai suoi sottintesi e sottotesti, molto presto ci si rende conto che, ben più genialmente, Wilde inventa un linguaggio inedito che pone le basi dell’umorismo queer, un umorismo che, attraverso l’epoca d’oro della commedia hollywoodiana, è arrivato fino a noi, anche attraverso popolari serie televisive, senza perdere in freschezza e causticità.

Restituire questa allegra cattiveria richiede - proseguono Bruni e Frongia - una mano registica leggera e complice. Il palcoscenico diventa così un foglio bianco su cui far risaltare i “colori” dei personaggi in un gioco che prende in prestito ai cartoon e all’immaginario pop la capacità di sintesi e di leggerezza e lascia campo libero ai funambolismi verbali, alle vertigini di una logica ribaltata che a volte sembra ispirarsi al mondo alla rovescia del nostro amato Lewis Carroll».

Nello spettacolo Ida Marinelli veste i panni di Lady Bracknell (sostituita da Elena Ghiaurov dal 3 marzo), Giuseppe Lanino quelli di John Worthing e Riccardo Buffonini quelli di Algernon Moncrieff; Elena Russo è Gwendolen e Camilla Violante Scheller la giovanissima Cecily, Luca Toracca veste la tonaca del reverendo Chasuble (sostituito da Matteo de Mojana dal 3 marzo), Cinzia Spanò è la governante Miss Prism e Nicola Stravalaci il maggiordomo e il cameriere.

Regia, scene e costumi Ferdinando Bruni e Francesco Frongia; luci Nando Frigerio; suono Giuseppe Marzoli; produzione Teatro dell’Elfo.

Con:

Ida Marinelli fino al 2 marzo /Elena Ghiaurov dal 3 marzo a fine tour Lady Bracknell

Elena Russo Arman Gwendolen Fairfax

Giuseppe Lanino John Worthing

Riccardo Buffonini Algernon Moncrieff

Luca Toracca fino al 2 marzo/Matteo de Mojana dal 3 marzo a fine tour Reverendo canonico Chasuble

Cinzia Spanò Miss Prism

Camilla Violante Scheller Cecily Cardew

Nicola Stravalaci Merriman/Lane