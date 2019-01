Maltempo, rimandato lo spettacolo ″Fiabe pugliesi″

Lo spettacolo "Fiabe pugliesi" è stato rimandato. La compagnia che lo propone, il "Teatrificio22", ha preso questa decisione a causa delle condizioni meteo poco favorevoli. La nuova produzione per adulti sarà portata in scena il 25 gennaio, invece che il 5, sempre al teatro comunale.

"Fiabe pugliesi" propone la narrazione delle antiche fiabe pugliesi, tramandate di bocca in bocca dalla notte dei tempi e all'origine della cultura e dei detti popolari della nostra terra.

Le fiabe sono recitate in entrambe le lingue (dialetto ed italiano) e messe in scena attraverso una regia visiva e poetica. La musica che accompagna l’intero spettacolo è una composizione originale ispirata alle favole ed eseguita dal vivo dal maestro Luigi Palumbo. Con la regia di Claudia Lerro e Simona Oppedisano, lo spettacolo vede in scena: Carmen Centrone, Lorena Farucci, Beatrice Gallo, Claudia Lerro, Simona Oppedisano, Luigi Palumbo e Pio Stellaccio; scenografia di Riccardo Mastrapasqua; costumi di Tiziana Basili; organizzazione Grazia Leuci.

«Il lavoro di ricerca artistica della nostra compagnia sul tema delle fiabe pugliesi - scrivono da Teatrificio22 - nasce dalla volontà di valorizzare e portare alla luce il patrimonio più importante che ciascuna comunità possiede: la narrazione di se stessa. Al centro del nostro lavoro c’è tutto l’insieme delle storie, fiabe, credenze, detti, favole, storie vere che si tramandano di nonna in nipote, cavalcando le generazioni e ignorando il tempo e la scienza. Riteniamo che le fiabe pugliesi siano per la comunità di appartenenza ciò che l’epica classica è stata per le civiltà antiche: la narrazione popolare e stratificata che è alla base della propria identità».

I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro comunale.