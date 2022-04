Tornano le “Giornate del Cinema Europeo”: cinque appuntamenti anche per gli studenti coratini

L’associazione culturale Art Promotion, in collaborazione con il Parlamento Europeo, presenta le “Giornate del Cinema Europeo”, evento di anticipazione della XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo che si svolgerà a Lecce nel prossimo autunno. Con questo appuntamento il Festival del Cinema Europeo rinnova il suo impegno alla diffusione del cinema europeo ed alla formazione del pubblico, favorendo percorsi di approfondimento con una partecipazione attiva. L’evento, infatti, prevede la presentazione dei tre film finalisti concorrenti al Premio Lux del Pubblico 2022, riconoscimento istituito dal Parlamento Europeo per promuovere il cinema europeo e per rafforzare i legami tra la politica e i cittadini, invitando gli spettatori europei a diventare protagonisti attivi votando i loro film preferiti.

Le giornate in programma sono complessivamente 8 (5 dedicate esclusivamente alle scuole del territorio e 3 aperte al pubblico) e prevedono la presentazione, la proiezione ed il dibattito finale di approfondimento dei tre film finalisti della seconda edizione del Premio Lux del Pubblico, annunciati durante la cerimonia tenutasi l’11 dicembre scorso a Berlino: Quo Vadis, Aida? di Jasmila Žbanić, Great Freedom di Sebastian Meise, Flee di Jonas Poher Rasmussen. Le pellicole selezionate sono ispirate a eventi reali, parlano di vulnerabilità e divisioni, ma anche del potere curativo della tolleranza e della compassione.

Di seguito gli appuntamenti per il pubblico leccese che si svolgeranno presso la Sala 2 del Multisala Massimo, con un biglietto di ingresso di 3 euro:

Mercoledì 27 aprile ore 20:30

Quo Vadis, Aida? di Jasmila Žbanić

Aida è una traduttrice delle forze di pace, arrivate nell’estate 1995 a Srebrenica. La sua famiglia è tra le centinaia di civili in cerca di un rifugio nel campo delle Nazioni Unite. Aida scopre che un terribile destino attende la sua famiglia e il suo popolo, ma potrà fare qualcosa per fermarlo?

Mercoledì 4 maggio ore 20:30

Great Freedom di Sebastian Meise

Nella Germania del dopoguerra, Hans viene imprigionato più volte per la sua omosessualità. Il protagonista viene sistematicamente privato della propria libertà, per aver infranto l’articolo 175 del Codice penale tedesco. L’unica costante nella sua vita diventa Viktor, il suo compagno di lunga data in cella, un assassino condannato per omicidio.

Mercoledì 11 maggio ore 20:30

Flee di Jonas Poher Rasmussen

Amin ripercorre il suo viaggio, quello di bambino rifugiato afgano, che arriva in Danimarca da solo. Nel film, il protagonista prova a fare pace col suo passato, ma anche con se stesso e con i segreti che ha dovuto continuare a nascondere.

Il pubblico che seguirà le “Giornate del Cinema Europeo” potrà contribuire alla scelta del film vincitore, partecipando alla più grande Giuria d’Europa, esprimendo il proprio giudizio sulla piattaforma di voto https://luxaward.eu/it#voting fino al 25 maggio 2022. Votando, si avrà la possibilità di vincere il biglietto per la Cerimonia del Premio LUX del pubblico che si terrà l'8 giugno 2022 presso il Parlamento Europeo a Strasburgo. Il nuovo premio nato dalla sinergia fra il precedente Premio LUX (istituito nel 2007 come simbolo dell'impegno del Parlamento europeo a favore della cultura) ed il People's Choice Award (il premio della European Film Academy assegnato dagli spettatori) continuerà a creare ponti culturali in tutta Europa, mettendo in risalto le pellicole che si collocano al centro del dibattito pubblico europeo.

Un cenno a parte meritano i cinque appuntamenti dedicati agli studenti delle scuole superiori (IIS Oriani-Tandoi, IISS Federico II Stupor Mundi e ITET Tannoia di Corato, Liceo Tedone e ITET Tannoia di Ruvo di Puglia) che saranno in grado di arricchire il programma di studi dal punto di vista storico-sociale e artistico-culturale e di animare un proficuo dibattito sulle tematiche attuali. Con questa attività il Festival del Cinema Europeo mantiene vivo durante tutto l’anno la sua missione formativa. A causa del perdurare delle difficoltà logistiche legate alla situazione emergenziale, sarà il Festival a “portare” agli studenti il cinema (e i suoi protagonisti) direttamente nelle scuole.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è realizzato con il sostegno di Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission, Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Comune di Lecce e si pregia del Patrocinio del Parlamento Europeo.