Il Vangelo a teatro con “Giovanni capitolo 8: un volto di donna tra le mani di Dio”

“Giovanni capitolo 8: un volto di donna tra le mani di Dio” è il titolo dello spettacolo di teatrodanza che andrà in scena domani sera alle 20 nel teatro comunale di Corato. Il lavoro, scritto e diretto da don Vito Martinelli, porta in scena una delle pagine più belle del Vangelo di Giovanni: l’incontro di Gesù con l’adultera, narrato nel capitolo ottavo del quarto vangelo. Tra gli interpreti, Luciano Riccardi, Elvira Ferrante e Pia Ferrante. Il corpo di ballo è formato da venti ballerini, tutti professionisti. Le coreografie sono firmate da Mirko Guglielmi.

«Ho voluto mettere in evidenza la novità portata da Gesù Cristo in un’epoca e in una società - quelle del suo tempo - spesso ipocrite perbeniste e rispetto a cui la donna era posta in una condizione di sudditanza» afferma don Vito che, nel suo lavoro, sottolinea la novità del Vangelo e l’opera redentrice della morte di Gesù in croce. Non mancano le rivisitazioni, con cui sono messe a tema molte dinamiche della società contemporanea: prima fra tutte la logica della violenza, spezzata, alla radice, dalla morte di Gesù e dalla sua risurrezione.