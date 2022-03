​Quattro solitudini che si incontrano: in teatro “Una famiglia” di Claudia Lerro

Giovedì 24 marzo, alle 21, sarà in scena al teatro comunale il primo dei tre spettacoli a scelta in abbonamento della stagione di prosa, danza e musica 2021/2022 organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese: "Una Famiglia" con Giusy Frallonardo, Claudia Lerro, Michela Masciavè, Vito Signorile.

Una famiglia fatta da quattro solitudini che si incontrano e, entrando in relazione, sciolgono pian piano i propri nodi esistenziali, una famiglia in cui ci si “adotta” a vicenda, scegliendosi e accogliendo l’altro come un inatteso dono di Natale. L’incontro tra i quattro è fortuito, in apparenza. Vittorio, avvocato in pensione, vedovo di recente del suo unico grande amore Nora, piange su una panchina commosso da un brano di musica classica proveniente da una finestra vicina. Andare a vedere l’Opera era un rito d’amore tra lui e sua moglie. Attratta da Vittorio, Teresa, scrittrice tra i quaranta e i cinquant’anni, single, si ferma a parlare con lui. Di lì a poco, si aggiungono una giovane madre, Claudia, e sua figlia Michela. Claudia viene dalla strada, dalla periferia, dalla vita vera e difficile. Sua figlia Michela, stranamente, parla un linguaggio forbito, quasi non adatto alla sua età.

"Una famiglia è il primo dei tre spettacoli, a scelta in abbonamento, dei tre attori Coratini, Claudia Lerro, Tony Marzolla (che andrà in scena domenica 27 marzo con Cosmic) e Patrizia Labianca (che porterà al Comunale, il prossimo 8 aprile, Elettra La Madre Guerra). D'intesa con l'Amministrazione e con il Teatro Pubblico Pugliese, ho voluto fortemente dar spazio alle professionalità locali della scena, includendo i loro spettacoli nella stagione e organizzando con loro i laboratori di "A teatro aperto". Dichiara l'Assessore, Beniamino Marcone. Claudia Lerro e gli attori dello spettacolo incontreranno il pubblico, alle 18:00, nella buvette del teatro comunale (vicino al bar del primo ordine), in un incontro "adottato" dell'associazione "Terra Nostra".

Prezzo dei biglietti (intero/ridotto): Platea - € 15 / € 12; Palchi I Ordine - € 12 / € 10; Palchi II Ordine - € 10 / € 8. Per tutti gli spettacoli della stagione, online e al botteghino del teatro, i ragazzi con meno di 25 anni avranno diritto ad uno speciale biglietto ridotto a 10 euro. Il botteghino sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell'evento.