"Mozartangosuite", un sabato in teatro a passo di danza

Sabato 26 febbraio al teatro comunale di Corato si esibirà la compagnia AltraDanza con Mozartangosuite nell'ambito della Stagione 2021/2022 organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Alle 18 il coreografo Domenico Iannone incontrerà il pubblico dello spettacolo. A partire da oggi, per le scuole di danza del territorio e per gli under 18 è prevista la promozione speciale con il biglietto ridotto a 10 euro da acquistare esclusivamente al botteghino del teatro. Il botteghino sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell'evento.



Mozartangosuite, si legge nella scheda dello spettacolo, è il traguardo e l'inizio di una nuova generazione, metro di misura di studi della danza che dopo anni di complesse e difficili interpretazioni di introspettivi sentimenti, ritorna e propone la bellezza di un balletto. In quest’ ultimo lavoro, Iannone "torna" alla pura coreografia. Senza traccia drammaturgica, né un testo dal quale ricavare un soggetto. Osa abbracciare un arco di tempo artistico dall'immortale Mozart allo strumentista d’avanguardia Piazzolla, dimostrando abilità di transizioni tra barocco e contemporaneo abilmente riportati da una giovane e rinnovata compagnia di alta formazione classica.