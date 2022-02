L'orchestra del Teatro Petruzzelli a Corato per MusicAperta

L'orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli, diretta da Gianna Fratta, sabato 19 febbraio alle 20:00, farà tappa a Corato nell'ambito di una serie di concerti in decentramento nei teatri di quattro Comuni dell’area metropolitana di Bari. L’iniziativa è realizzata dalla Città Metropolitana di Bari con la Fondazione Teatro Petruzzelli e i Comuni di Corato, Gioia del Colle, Bitonto e Putignano. Le altre tappe della rassegna saranno giovedì 17 febbraio alle 20.00 al Teatro Traetta di Bitonto, venerdì 18 febbraio alle 20.30 al Teatro Rossini di Gioia del Colle e domenica 20 febbraio alle 19.00 al Teatro Comunale di Putignano.

«Il teatro Petruzzelli, la sua orchestra, la sua musica e la sua arte sono un patrimonio collettivo che tutti devono poter vivere e apprezzare - spiega il presidente della Fondazione Petruzzelli e Sindaco di Bari Antonio Decaro -. Questo è uno dei motivi che ci ha spinto a riprogrammare un nuovo ciclo di concerti nei Comuni dell’area metropolitana di Bari che in questi anni hanno riaperto i loro contenitori culturali. Saranno quattro nuovi appuntamenti in giro per la terra di Bari, con lo scopo di promuovere la conoscenza della musica e riportare i cittadini a teatro, tornando a vivere la nostra normalità. Abbiamo sempre inteso la gestione della Città Metropolitana e dei suoi beni come una opportunità per tutti, da vivere insieme, senza distinzioni tra Comuni e territori. In questo modo stiamo cercando di crescere tutti insieme. Per questo motivo è giusto condividere anche con gli altri comuni una delle nostre migliori eccellenze come è ormai l’orchestra del Petruzzelli».

«É un'opportunità importante per la nostra città e per il Teatro Comunale di Corato. - Afferma il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis - Ringrazio il Sindaco Metropolitano, Antonio Decaro per l'attenzione riservata. Condivido in pieno la sua visione di un governo integrato del territorio metropolitano, che rende le nostre Comunità più solidali e proiettate verso il futuro».

«Un territorio vasto che mette a valore l’intero suo patrimonio. La presenza dell’orchestra sinfonica del teatro Petruzzelli di Bari a Corato è nel segno di questa direzione. - dichiara l'assessore alle Politiche Educative e Culturali, Beniamino Marcone - Ospitiamo con grande piacere l’orchestra nel nostro Teatro Comunale, a mia memoria per la prima volta in assoluto, segno di una vitalità artistica e culturale che trova pieno riconoscimento. Ringrazio La Città Metropolitana, nella persona del Sindaco Antonio De Caro e la Fondazione lirico sinfonica del Teatro Petruzzelli per questa occasione che offrono ai Comuni».

Il programma dei concerti propone: Ouverture da Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, Ouverture da L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini, Ouverture da Le Ebridi op. 26 di Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia n. 8 in Fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven. I biglietti sono già disponibili al costo di 1 euro su www.vivaticket.it o presso il botteghino del Teatro che sarà aperto secondo i seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell'evento. Info 080.9592281.