Teatro comunale, annullato lo spettacolo "Anastasia e la maledizione dei Romanov"

Annullato, per motivi del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori, lo spettacolo Anastasia e la maledizione dei Romanov, co-prodotto dalle compagnie Equilibrio Dinamico e La Luna nel Letto, per la coreografia di Roberta Ferrara, in programma domenica 30 gennaio al Teatro Comunale di Corato per la stagioni teatrale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date che saranno comunicate appena possibile. Per chi volesse sono attive, inoltre, fino al 15 febbraio, le procedure di rimborso online e al botteghino. Info: www.teatropubblicopugliese.it