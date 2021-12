Nuova stagione teatrale, tutte le info su biglietti singoli e abbonamenti vecchi e nuovi

Il teatro comunale riparte con la nuova stagione, anche quest’anno organizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Corato e il Teatro Pubblico Pugliese.

Dal 4 al 7 gennaio i vecchi abbonati avranno il diritto di prelazione per abbonarsi alla nuova stagione nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30. I possessori di biglietti degli spettacoli della stagione di prosa 2019/2020 potranno ottenere il rimborso oppure utilizzare i biglietti per l'acquisto di nuovi per gli spettacoli in cartellone 2021/2022. Il rimborso potrà essere chiesto al botteghino oppure online a seconda del canale di acquisto del biglietto. Sarà possibile utilizzare i voucher generati dal sistema Vivaticket, esclusivamente se intestati al Teatro Pubblico Pugliese.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita al botteghino del teatro comunale dall’11 gennaio al primo spettacolo, nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30. I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita a partire dal 14 gennaio.

Info e costi

ABBONAMENTO A 10 SPETTACOLI (9 spettacoli fissi + 1 a scelta fra “Una famiglia”, “Cosmic”, “Elettra”)

INTERO/RIDOTTO

Platea € 156,00 € 145,00

I ordine € 127,00 € 116,00

II ordine € 107,00 € 96,00

ABBONAMENTO A 10 SPETTACOLI RIVOLTO AGLI ABBONATI DELLA STAGIONE 2019/20

I titolari degli abbonamenti della Stagione 2019/2020, che non hanno richiesto il rimborso mediante l’emissione di voucher, potranno rinnovare la sottoscrizione dell’abbonamento alla Stagione 2021/2022 (avendo già corrisposto il prezzo per i tre spettacoli da recuperare dalla stagione 2019/2020) e dovranno corrispondere per completare l’abbonamento a 10 spettacoli i seguenti importi:

INTERO/RIDOTTO

Platea € 108,00 € 100,00

I ordine € 88,00 € 80,00

II ordine € 74,00 € 66,00

COSTO BIGLIETTI per gli spettacoli IN ABBONAMENTO e per il CONCERTO DI ELIO –“CI VUOLE ORECCHIO”- fuori abbonamento

INTERO/RIDOTTO

Platea € 30,00 € 25,00

Palchi I Ordine € 25,00 € 20,00

Palchi II Ordine € 20,00 € 15,00

COSTO BIGLIETTI per gli spettacoli “UNA FAMIGLIA”, “COSMIC”, “ELETTRA”

INTERO/RIDOTTO

Platea € 15,00 € 12,00

Palchi I Ordine € 12,00 € 10,00

Palchi II Ordine € 10,00 € 8,00

SINGOLI BIGLIETTI per gli spettacoli della rassegna “Natale a Corato”

I biglietti in vendita dal 21 Dicembre 2021 il martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12.30 e mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e on line dal 22 dicembre alle ore 10.00.

Platea, Palchi I Ordine € 8,00

Palchi II Ordine € 5,00

Costo del biglietto per LUCCHETTINO CLASSIC

Platea e palchi I – II ordine Biglietto unico € 8,00

Riduzione adulto + 1 bambino /a € 12,00 (N.B. biglietto a € 8,00 per ogni ulteriore bambino accompagnato da un adulto)

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO E RIDUZIONI

La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita quale titolo d’ingresso al personale di sala. Gli abbonamenti ridotti saranno concessi ai giovani fino ai 25 anni, alle persone di oltre 65 anni e aidipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e Capitanerie di Porto Puglia. I biglietti ridotti saranno concessi esclusivamente ai giovani fino ai 25 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai giornalisti iscritti all’ODG Puglia, ai possessori di Carta Più La Feltrinelli, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e Capitanerie di Porto Puglia, ai soci Touring Club Italiano, agli associati FITA Puglia, ai soci FAI. I documenti attestanti il diritto alla riduzione dovranno essere esibiti all’atto della prenotazione e, a richiesta, al personale di sala. Le riduzioni non sono cumulabili. Il TPP è accreditato a 18app e Carta del Docente per consentire l’acquisto di abbonamenti e biglietti rispettivamente ai giovani 18enni e ai docenti titolari del bonus.

PRELAZIONE PER I VECCHI ABBONATI

La prelazione per i vecchi abbonati avverrà dal 4 al 7 gennaio 2022, nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30.

VENDITA DEI BIGLIETTI E DEI NUOVI ABBONAMENTI

I nuovi abbonamenti saranno in vendita presso il botteghino del Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi - 080.9592281) dall’11 Gennaio 2022 al primo spettacolo, nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30. I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi - 080.9592281) dal 14 Gennaio 2022, nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30. Inoltre, saranno in vendita on-line dal 18 gennaio 2022. I possessori di biglietti degli spettacoli della Stagione di Prosa 2019/2020 potranno ottenere il rimborso oppure utilizzare i biglietti per l'acquisto di nuovi per gli spettacoli in cartellone 2021/2022. Il rimborso potrà essere chiesto al botteghino o online a seconda del canale di acquisto del biglietto.

VOUCHER VIVATICKET

Sarà possibile utilizzare i voucher generati dal sistema Vivaticket, esclusivamente se intestati al TeatroPubblico Pugliese.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido secondo le normative vigenti.

ORARIO DELLE RAPPRESENTAZIONI

Giorni feriali Porta ore 20.30 – Sipario ore 21.00

Giorni festivi porta 18.30 – sipario ore 19.00

Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che saranno comunicate tempestivamente secondo gli usi.

INFO

Teatro Comunale Corato

Piazza Marconi

080.9592281

Teatro Pubblico Pugliese

Via Imbriani, 67 - Bari

080 5580195

www.teatropubblicopugliese.it/corato