"Trek", il nuovo EP del dj Fabio Bellanza nella top 100 mondiale di musica techno

È uscito "Trek", il nuovo Ep del giovane dj e producer coratino Fabio Bellanza. Il singolo è stato prodotto con l'etichetta discografica South of Saturn di LeeFoss, il dj di Chicago molto noto negli ambienti house e techno. Fabio Bellanza, classe '99, è nato a Terlizzi ma è da sempre a Corato. Dopo molti anni in consolle come dj entra nel mondo della produzione musicale con numerosi brani, fino a colpire l'attenzione di importanti etichette mondiali del settore. Nel 2020 inaugura la sua label, "Bella Records", che coinvolge artisti italiani e internazionali mentre nel 2021 firma un contratto con un'agenzia di booking e management di Miami con la possibilità di tutto il suo percorso artistico e organizzare un mini tour in America.

Trek" è il risultato di una ricerca creativa: le varie possibilità di gioco durante il mixing consentono al giovane artista di assumere infinite identità all'interno dei suoi brani, pur avendo personali caratteristiche techno-dub, che conferiscono espressività ed energia alla traccia. Il brano ci accompagna in un loop che pian piano esplode in un sound travolgente e magnetico.

Come è nata la collaborazione con l'etichetta di Lee Foss e come è nato "Trek"?

Quest’opportunità è nata grazie ad una grande motivazione personale, maturata frequentando diversi club molto importanti a livello europeo, come il Guendalina Club, ma anche grazie ad un rapporto diretto con Lee Foss. Frequentando questi locali molto spesso ho avuto opportunità di parlare e conoscere molti artisti, che mi hanno trasmesso un grande bagaglio di nozioni, che poi trasformavo in musica. L’Ep intitolato “Trek” è nato qualche giorno dopo aver ascoltato e conosciuto Michael Bibi in backstage, dopo un suo live al Guendalina Club.

Qual è il tuo stile creativo? Come e quando hai iniziato a coltivare la passione per le musica?

Il mio stile si è evoluto negli anni, raggiungendo come tappa definitiva il genere tech house. Ho iniziato ad appassionarmi alla musica sin da piccolo, avvicinandomi subito ai grossi impianti audio e frequentando molti raduni tuning di car audio. Poi è nata la prima console e le prime serate in qualche lounge bar. Mi sono affacciato al mondo della produzione musicale frequentando diverse accademie online certificate, dove ho acquisito le basi per migliorare il mio percorso artistico e produrre dischi giorno dopo giorno. Così, sono riuscito ad ottenere due grosse uscite a livello mondiale, una su Cr2 Records e l’altra su South Of Saturn, che raggiungono entrambe, a distanza di un anno, la classifica top 100 mondiale di Beatport , canale principale per la distribuzione di musica di questo tipo.

Quali sono i dj e i producer con cui ti piacerebbe collaborare?

Uno dei miei obiettivi fondamentali è raggiungere alcuni grandi artisti attraverso la mia musica e, perché no, magari un giorno condividere la console con uno di questi. Non ho artisti preferiti, ma seguo tanto lo staff Solid Groove di Londra con artisti come Michael Bibi, Pawsa. Per quanto riguarda la produzione musicale e soprattutto come qualità tecnica in fase di preparazione di un disco seguo molto Iglesias.

Progetti e ambizioni future?

Tra i progetti e le aspirazioni future sicuramente c'è quella di continuare a far musica, cercando di mirare sempre più in alto. Molto presto ci saranno grandi novità, sia come produzione musicale, sia come dj e perché no, forse ci vedremo in console in una grande e famosa discoteca.