Paolo Strippoli candidato al Ciak D'Oro 2021 come miglior regista esordiente

Ancora una candidatura importante per il regista coratino Paolo Strippoli, dopo quella ottenuta al Taormina Film Festival che gli è valsa la conquista del "Cariddi d'argento" (il premio per la miglior regia per il film A classic horror story). Stavolta Strippoli è stato selezionato per la categoria miglior regista esordiente per il Ciak d'Oro 2021. Ovviamente, assieme a lui, c'è Roberto De Feo, co-regista di A classic horror story.

Si tratta della 35esima edizione del concorso istituito dalla nota rivista cinematografica Ciak. Se i premi tecnici saranno assegnati da una giuria composta da 150 giornalisti del settore, i vincitori delle categorie più importanti saranno scelti dal pubblico, attraverso una votazione già disponibile sul sito ufficiale. Si possono votare al massimo tre nomi ed è possibile votare per tre volte ogni giorno fino al 5 novembre. Questo il link per votare. Da sabato 6 novembre a mercoledì 10 novembre ci saranno le sessioni finali di votazione. Per la categoria dedicata ai registi all'esordio in un lungometraggio, i due pugliesi se la vedranno con altri 11 concorrenti. Da Gianluca Jodice con "Il cattivo poeta" a Alessandro Celli e il suo "Mondocane" con Alessandro Borghi, fino a Pietro Castellitto, vincitore della stessa categoria al David di Donatello con "I predatori".

A Classic Horror Story dal lancio sulla piattaforma Netflix, ha raccolto numerosi consensi, sia della critica che del pubblico. È rimasto nella top ten di diversi Paesi per alcune settimane. L'horror girato da Strippoli e De Feo, in Italia ha esordito al primo posto nella top ten di Netflix, rimanendo sul podio per una settimana e confermandosi tra le prime dieci anche nei giorni successivi.