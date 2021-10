Aelle al _resetfestival di Torino con i Coma_Cose: «Un posto che ti può cambiare la vita»

Corato torna al _resetfestival di Torino dopo le presenze di Silvia Rita nel 2019 e Kaput Blue l'anno prima. Questa volta è il turno di Aelle, al secolo Alessandro Lauretti, 22 anni, che ha trascorso l'ultima settimana all'OffTopic, nel capoluogo piemontese, partecipando a live e workshop ma, soprattutto, lavorando gomito a gomito con Fausto dei Coma_Cose. Il _resetfestival, giunto alla 13esima edizione, quest'anno intitolata "ti voglio bene", è un grande contenitore di musica che diventa vetrina e percorso formativo per gli artisti selezionati tramite call e audizioni. Cinque giorni, dal 4 al 9 ottobre, ricchi di talk, esibizioni, laboratori e _reHub, un giorno a testa dedicato al lavoro con il proprio mentor.

Tra i 4 progetti musicali scelti, anche quello di Aelle che, come detto, è stato affiancato da Fausto. «Non è il vip che fa la lezione e se ne va. - spiega Alessandro - Gli ho fatto sentire un paio di canzoni già finite e due bozze. Abbiamo scelto di lavorare su una delle seconde, "Gli americani", metafora di un amore tossico, di una coppia che nonostante tutti i casini prova a cambiare per stare assieme». «Il pezzo all'inizio era molto embrionale - continua - così con Fausto l'abbiamo trasformata in sala prove, soprattutto dal punto di vista sonoro, virando verso un rock più deciso considerata la presenza della band di Levante e di Ale Bavo, il produttore dei Subsonica. È stata una delle 4 canzoni che ho portato sul palco nel live finale del 7 ottobre, assieme a "Gaia", "Due treni" e l'inedito "Morire mai"».

Aelle non ha lavorato solo sulla musica ma anche sul "contorno". «Grazie agli workshop ai quali ho partecipato, ho imparato tantissime cose su come sviluppare un concerto o come proporsi alle case discografiche. Un giorno hanno riunito i 4 settori di _reHub: management, crew e reporter per giocare a sviluppare i nostri progetti. Me l'avevano già detto prima che partissi: il _resetfestival può cambiarti la vita perché aggiunge consepevolezza al proprio percorso artistico. Adesso?» conclude il nostro giovane. «Metto insieme le idee e riparto con una visione nuova».