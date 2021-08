Hippie è il nuovo singolo di Foxim & Stoned, la nuova proposta musicale nata dalla collaborazione dei due artisti coratini. Alessandro Caldara (in arte Foxim) un giovane emergente sulla scena musicale, ha infatti dalle tendenze urban, rap hip-pop ma sono solo: inizia anche a padroneggiare il rock. Si ritiene un ragazzo con la testa sulle spalle, anzi con la consapevolezza di voler imparare e crescere sempre di più.

Il primo approccio avviene all’età di tredici anni ma poco dopo molla le battaglie di “canto freestyle” che non fanno per lui. Appena due anni dopo si rende conto che gli piace scrivere. La sua passione, infatti, nasce con la radio: i suoi idoli sono Emis Killa e Fabri Fibra. Con loro scopre l’amore per la musica, l’unico mezzo che gli permette di esprimersi al meglio, ma ancor più, si sente davvero libero quando ha una penna in mano, si lascia trasportare delle sue emozioni e si sente padrone di sè stesso. Nello stesso anno scrive il suo primo brano dedicandolo al suo compagno di banco, scomparso dopo l’incidente del 12 luglio 2016, lo scontro frontale dei treni.

Hippie è un pezzo fresco dall’animo hip hop che ci ricorda quanto siamo diversi da ciò che sembriamo. Un pezzo rap, che con un beat prodotto da KXRE ci riporta in quel mood estivo diverso da quello a cui siamo abituati ad immaginare in questo periodo. Hippie nasce a maggio 2021 da una collaborazione anche con KXRE, con lo scopo di divertire il pubblico, un sound fresco che sa di novità. Difficile definire di che genere si tratta.

Hippie fa inoltre parte di una raccolta di tre brani scritti e cantati da Alessandro in collaborazione con Stoned e KXRE ma rivisitati in chiave rock. Ci tengono particolarmente e sono orgogliosi di questo piccolo traguardo raggiunto poiché con questo pezzo sono stati selezionati per partecipare alla finale di Sanremo Rock & Trend Festival, che si terrà il 4 settembre. In quell'occasione Foxim collaborerà con De Ross, il trio formato da Francesco De Robertis (basso) Federico Galeone (chitarra) Giovanni Spallucci (batteria).